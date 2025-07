Echipele de intervenție de urgență au făcut cel puțin 85 de operațiuni de salvare din ape în zona Ruidoso, inclusiv pentru persoane prinse în casele și mașinile lor, a declarat Danielle Silva de la Departamentul pentru Securitate Internă și Managementul Situațiilor de Urgență din New Mexico.

Nu au fost raportați morți imediat, dar trei persoane au fost transportate la spital și se află în stare stabilă, potrivit lui Kerry Gladden, purtător de cuvânt al orașului Ruidoso.

Apa s-a retras până marți seara, iar echipele de căutare și salvare din ape au continuat să caute persoanele dispărute, în timp ce angajații serviciilor publice curățau drumurile de moloz. Unele mașini au rămas blocate în noroi.

Două echipe de salvare ale Gărzii Naționale și mai multe echipe locale se aflau deja în zonă când au început inundațiile, a spus Silva, și erau așteptate și alte echipe ale gărzii.

Inundațiile au avut loc la doar câteva zile după ce viituri fulgerătoare din Texas au ucis peste 100 de persoane și au lăsat mai mult de 160 de persoane dispărute.

În New Mexico, autoritățile le-au cerut locuitorilor să urce pe teren mai înalt marți după-amiază, deoarece apele râului Rio Ruidoso au crescut cu aproape 2,7 metri în doar câteva minute din cauza ploilor abundente.

Serviciul Național de Meteorologie a emis avertizări de inundații în zonă, care fusese deja defrișată în urma incendiilor de vegetație recente.

Fotografia cu fetițele care au murit sau au dispărut în urma inundațiilor din Texas a emoționat o lume întreagă, iar bilanțul morților a ajuns la 104.

Un indicator de nivel al apei și o cameră video instalată pe râu au arătat apele învolburate ale râului Rio Ruidoso revărsându-se peste maluri și peste pădurile din jur. Străzile și podurile au fost închise ca măsură de precauție.

Kaitlyn Carpenter, o artistă din Ruidoso, mergea cu motocicleta prin oraș marți după-amiază când furtuna s-a intensificat, iar ea s-a adăpostit la berăria Downshift Brewing Company, aflată pe malul râului, împreună cu aproximativ 50 de persoane.

Ea a început să filmeze resturile care erau purtate de râul Rio Ruidoso când a observat o casă plutind pe apă, cu o ușă turcoaz familiară. Era casa familiei uneia dintre cele mai bune prietene ale sale.

Familia prietenei nu se afla în casă și este în siguranță, a spus ea.

„Am fost în acea casă și am amintiri legate de ea, așa că să o văd plutind pe râu a fost de-a dreptul sfâșietor. Pur și simplu nu-mi venea să cred”, a spus Carpenter.

Într-o intervenție la radio, marți seară, primarul orașului Ruidoso, Lynn D. Crawford, i-a încurajat pe locuitori să sune la linia de urgență dacă au persoane dragi sau vecini dispăruți.

El a mai spus că au existat și raportări privind cai morți în apropierea hipodromului din oraș.

