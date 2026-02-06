Atenție, imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Un incident dramatic s-a petrecut, pe 2 februarie, în Cairo, capitala Egiptului, unde o stație de benzină a fost „înghițită” de un crater uriaș, rezultat în urma unei alunecări de teren.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, solul a cedat brusc, formând o groapă cu o adâncime de 15 metri.

Înregistrările video arată cum drumul începe să se prăbușească treptat, transformându-se într-un crater imens.

Persoane aflate în apropiere pot fi văzute fugind panicate, iar o mașină demarează în trombă pentru a evita căderea în crater.

În doar câteva clipe, două magazine situate pe locul respectiv, o florărie și unul de dulciuri – au fost complet distruse.

Cel puțin două persoane se aflau într-unul dintre magazine în momentul prăbușirii.

Potrivit presei egiptene, unii dintre răniți au suferit fracturi și alte leziuni grave, însă starea lor este stabilă, după ce au fost transportați la spital.

„A fost o scenă șocantă. Totul s-a întâmplat atât de repede. Apocalipsa la Cairo”, a declarat un martor.

Investigațiile preliminare indică faptul că prăbușirea ar fi fost cauzată de lucrări de excavare efectuate în apropiere, care au destabilizat solul.

Autoritățile locale și poliția au izolat zona pentru a preveni alte incidente. În plus, inspectori tehnici au fost trimiși pentru a verifica siguranța clădirilor din vecinătate.

Incidentul vine la mai puțin de două luni după un alt caz similar în New Cairo, unde o conductă de apă tratată a cedat, provocând o altă prăbușire majoră.

