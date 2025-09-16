„Pe ordinul meu”: Trump confirmă lovitura letală din Caraibe

Trump a precizat că ordinul de atac a venit direct de la el și că operațiunea s-a soldat cu moartea a trei bărbați: „Nicio forță americană nu a fost rănită în acest atac”, a punctat el.

Președintele american a folosit un ton extrem de direct și de combativ, scriind cuvinte-cheie cu majuscule și avertizând cartelurile că nu mai au scăpare. Trump a insistat că aceste grupări criminale au „provocat consecințe devastante asupra comunităților americane timp de decenii, ucigând milioane de cetățeni”.

Imagini șocante cu vasul care explodează pe mare

Postarea lui Trump a fost însoțită de un videoclip de aproximativ 30 de secunde, marcat „Unclassified”, în care pare să se vadă o explozie și un vas cuprins de flăcări. Administrația a spus: „Tot ce trebuie să faceți e să vă uitați la încărcătura împrăștiată pe ocean – saci mari cu cocaină și fentanil”, dar nu a prezentat probe publice care să confirme prezența drogurilor.

Reuters a verificat inițial filmarea cu un instrument de detectare bazat pe inteligență artificială, însă imaginile parțial blurate fac imposibilă o confirmare definitivă a oricărei manipulări, iar verificările continuă.

Maduro acuză SUA: „Este o agresiune împotriva Venezuelei”

Ministerul Comunicațiilor din Venezuela nu a răspuns imediat solicitărilor de comentariu. Cu toate acestea, președintele Nicolás Maduro a denunțat acțiunile ca fiind „o agresiune” și a spus că între Washington și Caracas comunicările s-au deteriorat aproape complet. Maduro a mai susținut anterior că scopul real al Washingtonului este înlăturarea sa de la putere.

Avioane F-35 și submarine nucleare, desfășurate în regiune

Atacul survine într-un moment în care prezența militară americană în sudul Caraibelor ia amploare. Cinci avioane F-35 au aterizat în Puerto Rico ca parte din suplimentarea forțelor, iar în regiune se află cel puțin șapte nave de război americane și un submarin nuclear, potrivit relatărilor.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, le-a spus recent marinarilor că nu sunt acolo pentru antrenament, ci pentru „linia întâi” a unei misiuni de combatere a traficului de droguri. Hegseth a scris pe X: „Îi vom urmări, îi vom ucide și le vom distruge rețelele în întreaga emisferă – la momentele și în locurile pe care le alegem”.

Prima lovitură, 11 morți și suspiciuni de ilegalitate

Administratia Trump a efectuat o lovitură similară la 2 septembrie, când, potrivit anunțului oficial, un alt vas suspect a fost lovit și 11 persoane au fost ucise. Guvernul venezuelean a respins afirmațiile că victimele ar fi membre ale bandei Tren de Aragua, iar unele dintre detaliile operațiunii au stârnit întrebări legale: oficiali americani au declarat, sub protecția anonimatului, că vasul lovit pe 2 septembrie părea să se întoarcă atunci când a fost lovit, ceea ce a generat îndoieli privind legalitatea atacului.

Pentagonul nu a precizat public ce tip de droguri sau ce cantități erau transportate și nici ce arme au fost folosite.

Congresul american, presat să decidă dacă atacurile sunt legale

Decizia de a distruge un vas suspect în loc să-l captureze și să aresteze echipajul a născut critici. Senatorul democrat Adam Schiff a anunțat că lucrează la o rezoluție pentru a forța un vot în baza legii puterilor de război, prin care congresul să decidă dacă poate bloca angajarea forțelor armate împotriva organizațiilor non-statale fără o autorizație formală.

Disputa ridică întrebări constituționale și juridice legate de autoritatea de a folosi forța letală în afara unui război declarat. În urmă cu puțin timp, Trump a schimbat denumirea Departamentului Apărării, Pentagonul, în „Departamentul de Război”, ridicând numeroase întrebări despre modul în care vor fi conduse viitoarele operațiuni contra rețelelor de trafic de droguri.

În august 2025, SUA au dublat recompensa pentru informații care ar putea duce la arestarea lui Nicolás Maduro la 50 de milioane de dolari, acuzându-l de legături cu traficul de droguri și grupări criminale. Venezuela, la rândul ei, spune că a mobilizat zeci de mii de soldați pentru a combate traficul și a respinge orice agresiune.

