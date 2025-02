Un avion medical s-a prăbușit vineri, la scurt timp după ora locală 18.00, în orașul Philadelphia, în statul Pennsylvania. Șase persoane se aflau la bord, și anume patru membri ai echipajului, un copil pacient și mama sa.

Accidentul a avut loc în apropierea intersecției dintre bulevardele Cottman și Bustleton. În momentul prăbușirii, avionul a lovit clădiri și mașini, provocând mai multe incendii în zonă. Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), era vorba de un Learjet 55 care călătorea spre Springfield, statul Missouri.

Martori oculari intervievați de Fox News și ABC spun că au auzit explozii violente în momentul impactului.

O înregistrare video surprinsă de o cameră de supraveghere și distribuită de Fox News arată momentul prăbușirii. După impactul cu solul, urmează o explozie puternică și nori groși de fum care se ridică spre cer.

🚨 NEW DASHCAM FOOTAGE of the plane crash in Philadelphia. pic.twitter.com/gN3DC72vGZ