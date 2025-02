Fata era transportată acasă, după ce a fost tratată în Philadelphia

„Nu putem confirma existența vreunui supraviețuitor”, a declarat compania care opera aeronava Learjet 55, Jet Rescue Air Ambulance, într-un comunicat.

Fata aflată la bordul avionului medical, care s-a prăbușit, primise îngrijiri medicale pentru o afecțiune care îi punea viața în pericol la Shriners Childrens Philadelphia și era transportată în Mexic.

La bord se aflau patru membri ai echipajului. Shai Gold a precizat că era vorba de un echipaj experimentat și că toți cei implicați în astfel de zboruri trec printr-un antrenament riguros.

Omg, the plane crash in #Philadelphia happened right behind my house. I can literally walk to the scene. I heard the impact from inside—its absolutely insane and terrifying. Theres no way this isnt an attack.pic.twitter.com/iOw8twsXFE — Fuji (@araykonho) January 31, 2025

„Când se întâmplă un incident ca acesta, este șocant și surprinzător,” a declarat Gold pentru Associated Press.

„Toate aeronavele sunt întreținute cu maximă atenție, nu se fac economii, deoarece știm cât de critică este misiunea noastră”.

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, a declarat într-o conferință de presă, vineri seara, că oficialii se așteaptă la victime în urma „acestui dezastru aviatic teribil.”

Avionul s-a prăbuşit lângă un mall din Philadelphia

Avionul s-a prăbușit într-o intersecție aglomerată, lângă Roosevelt Mall, un centru comercial în aer liber din cartierul dens populat Rhawnhurst.

A closer look at the plane as it nose dives into the ground 🤯🤯🤯😞😞😞#planecrash #Pennsylvania #philadelphiacrash #zelena



We pray for all those affected in this accident. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/eioXv77V7f — 🦆Javi_DC🐂 (@Javi_Curbelo) February 1, 2025

Michael Schiavone, în vârstă de 37 de ani, se afla acasă în Mayfair, un cartier din apropiere, când a auzit o bubuitură puternică și casa i s-a zguduit.

„A fost o explozie mare, așa că am crezut pentru o clipă că suntem atacați”, a spus el.

