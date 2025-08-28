Imaginile o arată pe femeia neînfricată pășind pe pervazul ferestrei și continuând să curețe energic geamul. Ea a fost filmată de trecătorii care au urmărit momentul cu sufletul la gură.

Fără niciun echipament de siguranță, femeia spăla geamurile unui apartament aflat la etajul al 27-lea din complexul rezidențial Sky Sputnik din Strogino, nord-vestul Moscovei.

Pe Instagram au apărut comentarii ironice. „O femeie spală geamuri fără echipament de siguranță. Testează cine este mai puternică: gravitația sau o cârpă”, a scris cineva.

Ce avem noi aici? O adevărată dragoste pentru curățenie sau o pasiune nestăvilită pentru adrenalină?

„Praful de pe geamuri va fi spălat, oricum, de ploaie”

„Aptitudini de alpinist utilitar”, a constatat un urmăritor. „Dragi femei, aveți grijă de voi. Praful de pe geamuri va fi spălat, oricum, de ploaie”, a comentat altcineva.

„Soția unui parașutist”, „Ia-o de soție, te vei simți ca și cum ai fi în spatele unui zid de piatră”, „S-a născut în Korolev, în centrul de antrenament al cosmonauților”, au fost alte idei.

Cei mai mulți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la soarta femeii și au menționat că nu vor încerca astfel de „trucuri”.

Unii au menționat că nu proprietarul apartamentului făcea „curățarea extremă a geamurilor”, ci o femeie de serviciu.

Vedere dintr-un bloc zgărie-nori din complexul Sky Sputnik din Strogino. Foto: Agoda.ru





