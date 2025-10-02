Regiment de voluntari bieloruși

Trupele din Regimentul Kastus Kalinoŭski se aflau în interiorul unui vehicul Humvee când au fost lovite de o dronă.

Soldații, cuprinși de flăcări, au făcut un salt spectaculos din mașină pentru a scăpa din capcana care s-a aprins instantaneu.

Aceștia pot fi văzuți rostogolindu-se, înainte de a se îndepărta în fugă de mașina în flăcări.

Regimentul Kastus Kalinoŭski face parte din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei și este format din voluntari bieloruși care luptă împotriva rușilor.

Unitatea militară a fost formată în martie 2022 ca răspuns la invazia Ucrainei de către Putin.

Regimentul este numit după Kastus Kalinoŭski, un erou național bielorus și lider al revoltei din ianuarie 1863 împotriva Imperiului Rus, simbolizând rezistența la opresiune.

Ce ar putea lovi Ucraina în Rusia cu rachetele Tomahawk

Statele Unite iau în considerare furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina, potrivit unei declarații recente a vicepreședintelui american JD Vance. Această mișcare ar putea consolida semnificativ capacitățile ofensive ale Ucrainei în conflictul cu Rusia și ar pune o presiune imensă pe Moscova.

Zelenski a cerut Statelor Unite să aprobe vânzarea de Tomahawk către state europene, care apoi să le transfere mai departe armatei ucrainene. Vance a declarat la postul „Fox News Sunday” că „președintele Donald Trump va lua decizia finală” în privința acestei tranzacții.

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică cu rază lungă de acțiune, proiectată pentru lovituri de precizie împotriva țintelor terestre.





