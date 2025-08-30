Elicea s-a oprit în zbor

Imaginile arată aeronava cu un singur motor derapând pe apă, iar la scurt timp se prăbușește.

Mark, pilot cu 17 ani de experiență, a fost forțat să încerce o aterizare de urgență, deoarece elicea s-a oprit. Aparatul de zbor se prăbușește cu susul în jos, lângă debarcaderul Oak Island, Carolina de Nord.

Oamenii de pe plajă sunt îngroziți – unii își pun mâinile la gură, iar altul strigă: „O, Doamne!”

Un alt videoclip îi arată pe membrii eroici ai echipei de salvare acvatică Oak Island trăgându-l pe Mark de picioare afară din cabină.

Capul lui Mark este sub apă în timp ce este extras cu spatele din avion, dar se ridică pentru a trage o gură adâncă de aer imediat ce este liber.

Doi salvatori din apă îl ajută apoi să se urce pe un ski-jet care îl așteaptă, pentru a fi scos în siguranță din apă. Avionul său rămâne plutind cu aripile la suprafață și botul îndreptat în jos, în apă.

A zburat doar 13 minute

Mark se afla în aer doar de 13 minute când „motorul s-a oprit pur și simplu”, a declarat el pentru WECT 6. „Elicea s-a oprit pur și simplu și în acel moment era foarte clar că urma să aterizez în apă”, a spus pilotul.

Cu energie zero, Mark nu avea nicio șansă să se întoarcă la aeroportul regional Cape Fear, de unde decolase.

Departamentul de Pompieri din Oak Island a declarat că „avionul s-a oprit în mare parte scufundat, în poziție verticală.”

„Supraviețuind datorită unei mici pungi de aer din spatele cabinei aeronavei, Finkelstein a fost ghidat de salvatori cu picioarele înainte, sub apă și afară prin parbriz.”

La mai puțin de 30 de secunde după prăbușire, Mark a fost scos din avion, potrivit Departamentului de Pompieri.

În mod miraculos, singura rană a lui Mark a fost o tăietură la picior, care a necesitat copci la spital.

„Am fost atât de norocos că impactul nu m-a rănit și de două ori mai norocos că echipa de salvare acvatică de pe Insula Oak a ajuns la mine atât de repede. A însemnat enorm. Aceasta a fost cheia întregului proces.”

