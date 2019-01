Momentul simbolic al preluării președinției Consiliului UE. Europarlamentarul Luca Niculescu a primit steagul UE, după o plimbare de o zi

Experiențele au fost dezvăluite de europarlamentarul Luca Niculescu pe contul său de Facebook.

„La Paris, am preluat simbolic ștafeta președinției Consiliului UE de la colegul austriac Michael Linhart. Și am făcut-o printr-o plimbare prin oras în care fiecare dintre noi l-a făcut să descopere câte ceva pe celălalt. Astfel, grație lui Michael, am revăzut minunata expoziție Klimt și Hundertwasser de la Atelier des Lumieres, am trecut pe strada Mozart și am cumpărat o baghetă de unde altundeva decât de la «Bagheta lui Mozart», o brutărie excelentă, am mers la casa lui Tristan Tzara din Montmartre, proiectată special pentru el de un celebru arhitect austriac, Adolf Loos. L-am condus apoi pe Michael în expoziția numeroșilor artiști români de la Centrul Pompidou, i-am vorbit despre prietenia dintre Matisse și Pallady, despre Gherasim Luca și Victor Brauner, dar și despre contemporanii Ghenie, Cantor, Savu și Mureșan, ne-am oprit la atelierul lui Brâncuși și, trecând pe bulevardul Tour-Maubourg, i-am arătat locul în care s-a născut Anna Brâncoveanu de Noailles, prima femeie care a fost Comandor al Legiunii de Onoare. În plimbarea noastră europeană am trecut și prin fața teatrului Odeon, Theatre de lEurope, și am băut o cafea la «Comptoir de lEurope» amintindu-ne de ceea ce spunea George Steiner : «dacă trasăm o hartă a cafenelelor, vom obține unul dintre jaloanele esențiale ale noțiunii de Europa ». Am mers pe jos, (dar și pe trotinetă!), am vorbit mult despre Europa, despre ce s-a realizat în timpul președinției austriece și despre provocările care ne așteaptă pe noi în 2019. Începută la ambasada Austriei, plimbarea noastră s-a terminat seara la ambasada României, după ore de discuții în care am împărtășit idei și experiențe, ne-am povestit despre austriecii și românii din Paris și, mai ales, am învățat să ne cunoaștem mai bine'.

