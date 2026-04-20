„Vom zdrobi această linie galbenă prin rezistență, afirmându-ne dreptul legitim de a ne apăra pe noi înșine și țara noastră”, a declarat deputatul Hassan Fadlallah într-un interviu acordat pentru AFP.

„Nimeni, nici din Liban și nici din străinătate”, nu va putea dezarma Hezbollah, a adăugat el într-un alt avertisment adresat Israelului.

Israelul intenționează să ocupe partea din sudul Libanului pe care armata sa o controlează în prezent și a stabilit deja în zonă trei linii menite menținerii securității.

Prima linie, roșie, include satele situate la granița libanezo-israeliană, iar cea de-a doua, galbenă, este trasată între șase și zece kilometri interiorul Libanului, de la granița cu Israel și începând de la Marea Mediterană până la granița cu Siria. Trupele terestre israeliene se află deja în zona galbenă, dar nu dețin controlul complet, confruntându-se izolat cu Hezbollah, mai ales în jurul orașului Bint Jbeil, în sud-estul Libanului.

Cea de-a treia linie de securitate merge până la râul Litani, situat la circa 30 de kilometri de granița cu Israel. În acea zonă, armata israeliană vrea să-și impună controlul prin „putere de foc și posturi de observație”.

Pe de altă parte, Guvernul israelian insistă pentru dezarmarea Hezbollah în cadrul negocierilor purtate cu Guvernul libanez pe fondul unui armistițiu de zece zile care a început pe 16 aprilie. Potrivit Israelului, dezarmarea Hezbollah va aduce pace în regiune și stabilitate în Liban, unde această mișcare șiită a creat un stat paralel, cu o forță militară proprie, o structură socială și economică, rețea media, ideologie și sprijin extern.

Practic, Hezbollah exercită o influență decisivă asupra dinamicii politice și de securitate din Liban, limitând capacitatea Guvernului de la Beirut de a lua decizii majore fără acordul său.

Președintele libanez Joseph Aoun a anunțat luni că va prelua direct negocierile bilaterale cu Israel printr-o delegație condusă de un diplomat cu experiență, Simon Karam (76 de ani), fost ambasador în Statele Unite. Aoun a respins participarea altor actori ca intermediari sau ca reprezentanți ai Libanului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE