Mireasa Israa Seblani, în vârstă de 29 de ani, poza cu zâmbetul pe buze pentru videoclipul ei de nuntă. Scena a fost întreruptă brusc de o bubuitură asurzitoare, în timp ce o puternică undă de șoc s-a propagat în Beirut.

Seblani, un medic care lucrează în Statele Unite, care a sosit în Liban în urmă cu trei săptămâni pentru nunta sa, a ajutat la verificarea răniților din apropiere, înainte de a fugi din piața Saif din centrul Beirutului, relatează The Guardian.



A photographer in Beirut was filming a bride on her wedding day when an explosion suddenly ripped through the Lebanese capital https://t.co/csyd9RiL3b pic.twitter.com/qZpZxG8H1V