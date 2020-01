De Andreea Romaniuc Archip,

Iată ce ne-a mărturisit Monica Davidescu, după ce a aflat de decesul Cristinei Țopescu. Declarația actriței:

Ce veste tristă! Întregul elan al zilei de astăzi mi-a fost tăiat… Prin prisma meseriilor noastre ne-am cunoscut și ne-am găsit multe puncte comune.

M-a invitat în emisiunile sale și m-a descusut în cele mai plăcute conversații despre viață, teatru și căței. În mai 2010 am mers împreună la Bruxelles, unde am susținut în fața unei comisii drepturile animalelor fără stăpân din România.

Era o mare iubitoare de animale și milita pentru ele. Aveam același scop: responsabilizarea oamenilor, sensibilizarea lor, oprirea înmulțirii câinilor și pisicilor fără stăpân, oprirea abandonului. Eram însărcinată atunci și după venirea pe lume a fetiței, eu am continuat lupta, dar nu am mai apărut în public. Cristina nu a încetat niciodată această luptă și public, și în particular. Monica Davidescu:

Cristina Țopescu a postat un mesaj emoționant pe 16 decembrie

”Cu cât cunosc mai bine oamenii, cu atât iubesc mai mult animalele” – era una din frazele pe care le rostea când vedea încă și încă alte nedreptăți.

Ultima noastră conversație a fost despre cum ar putea să mai facă rost de hrană pentru mulți căței de la marile lanțuri de magazine. Ciudatele legi, care permit aruncarea tonelor de alimente în prag de expirare, dar încă bune, când ele ar putea fi sortate și oferite adăposturilor de animale, ăsta era subiectul. Monica Davidescu:

Nu am îndrăznit să deranjez și nu am știut cum să pătrund în universul ei și să mă apropii mai mult, să aflu ce e în sufletul său… Nu am știut că după încetarea muncii sale în televiziune se izolase mai mult și îmi pare tare rău că nu am ”deranjat-o” mai des. Domnul să fie cu tine, Cristina!

