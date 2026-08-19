Un trunchi de aproape 10 metri și o poveste începută acum 3.700 de ani

Arborele crește pe domeniul Herdade do Peso, în Vidigueira, districtul Beja. Evaluarea făcută în 2021 i-a stabilit o vârstă estimată de peste 3.700 de ani. În documentele prezentate ulterior pentru candidatura la concursul Arborele anului 2024 apare o estimare și mai precisă: 3.712 ani. Oliveira do Peso are aproximativ șase metri înălțime, iar circumferința trunchiului ajunge la circa 10 metri.

Mai impresionant este însă locul în care crește. Nu este singurul măslin foarte bătrân de pe proprietate. În aceeași zonă se află un grup de arbori milenari ale căror vârste estimate, puse cap la cap, depășesc 7.000 de ani.

Oliveira do Peso a intrat și în competiția pentru Arborele portughez al anului 2024, unde s-a clasat pe locul al treilea. Candidatura sa a fost susținută tocmai prin valoarea istorică și patrimonială a arborelui și a întregului grup de măslini de la Herdade do Peso. Dar adevărata performanță nu este un loc într-un concurs: după mai bine de trei milenii și jumătate, arborele este încă viu și continuă să rodească.

Cum au aflat cercetătorii că măslinul are peste 3.700 de ani

Stabilirea vârstei unor asemenea arbori este mult mai complicată decât simpla numărare a inelelor din trunchi. Măslinii foarte bătrâni se regenerează, iar trunchiul lor poate deveni gol în interior sau se poate modifica profund de-a lungul secolelor. Din acest motiv, specialiștii de la Universitatea Trás-os-Montes și Alto Douro, UTAD, au dezvoltat și brevetat o metodă specială de estimare a vârstei.

Cercetătorii folosesc un model matematic care pune în legătură vârsta arborelui cu caracteristici precum diametrul, înălțimea și circumferința trunchiului. Metoda a fost aplicată în colaborare cu Oliveiras Milenares și a permis evaluarea unui număr mare de arbori din Portugalia, dar și din alte țări europene. Iar Oliveira do Peso nu este nicidecum o excepție izolată. Cercetătorii spun că Portugalia are sute de măslini cu vârste estimate la peste 2.000 de ani.

Un alt măslin portughez produce fructe după mai bine de 3.350 de ani

Mult timp, unul dintre cei mai cunoscuți arbori antici ai Portugaliei a fost Oliveira do Mouchão, din municipiul Abrantes. UTAD i-a estimat vârsta la peste 3.350 de ani. Universitatea relata în 2022 că, deși trunchiul său este profund marcat de trecerea timpului, măslinul continua să producă fructe.

Asta înseamnă că arborele exista cu multe secole înainte de perioada romană și a continuat să crească în timp ce generații și populații întregi s-au succedat în Peninsula Iberică. Oliveira do Mouchão a candidat și pentru titlul de Arbore European al Anului în 2022. A ocupat însă locul al cincilea în etapa națională și nu a ajuns să reprezinte Portugalia în competiția europeană.

Portugalia are o adevărată colecție de măslini milenari

În Santa Iria de Azóia, în apropiere de Lisabona, un alt măslin a fost estimat la aproximativ 2.850 de ani. La Monsaraz, în districtul Évora, există mai mulți arbori milenari, iar unul dintre ei ar avea aproximativ 2.450 de ani. Măslini foarte vechi au mai fost identificați la Estremoz, Montemor-o-Novo, Lagoa, Beja, Vilamoura și Évora, dar și în Parcul Serralves din Porto.

Metoda portughezilor a ajuns și în afara țării. Cercetătorii UTAD au fost chemați să stabilească vârsta unor măslini din Spania și Franța, în locuri precum Girona, Málaga, Bordeaux și Menorca. Pe insula Menorca a fost identificat astfel un exemplar cu o vârstă estimată la peste 2.300 de ani.

De ce pot măslinii să trăiască mii de ani

Explicația stă în extraordinara capacitate de regenerare a speciei. José Luís Louzada, cercetătorul UTAD care a dezvoltat metoda de estimare a vârstei, arată că inclusiv o porțiune foarte bătrână de trunchi poate produce din nou lăstari. Asta înseamnă că o parte a arborelui se poate deteriora sau chiar muri, în timp ce alte zone continuă să crească. Măslinul se poate astfel reînnoi iar și iar, fără ca întregul organism să dispară. Iar cel mai bătrân măslin din lume are 4.000 de ani, se află pe o insulă din Grecia și încă produce și el măsline de calitate.

La această capacitate se adaugă adaptarea foarte bună la climatul mediteranean. Măslinul rezistă la secetă și poate supraviețui unor perioade lungi în condiții dificile. De aici vine și longevitatea care pare aproape imposibilă pentru un arbore obișnuit.

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