Tentacule veninoase lungi de până la 30 de metri

Aparițiile au fost semnalate în această vară în zona Golfului Biscaya, atât în Franța, cât și în nordul Spaniei. În unele locuri, autoritățile au închis temporar plajele sau au avertizat turiștii să nu intre în apă. Fenomenul a luat amploare după ce apele din jurul Europei au atins temperaturi neobișnuit de mari.

Stunning shades of purple and blue, but proceed with caution! A Portuguese man o' war can still deliver a severe sting even after washing up on shore.🪼 pic.twitter.com/BUaTv6CxGC — Oceaiii🐋🐬 (@oceaiii) August 11, 2026

Galera portugheză, Physalia physalis, este ușor de recunoscut după partea sa plutitoare, translucidă, în nuanțe de albastru, violet sau roz, care seamănă cu o mică velă. Sub suprafața apei însă se pot întinde tentacule veninoase de până la 30 de metri. Natural History Museum din Londra confirmă dimensiunea impresionantă a acestora.

În ciuda aspectului, galera portugheză nu este o meduză propriu-zisă. Este un sifonofor, adică o colonie alcătuită din organisme specializate care funcționează împreună ca un singur animal. Tentaculele sunt folosite pentru capturarea prăzii, dar pot provoca oamenilor înțepături extrem de dureroase.

Peste 1.000 de înțepături în doar două săptămâni

Situația a devenit mult mai vizibilă în această vară pe coasta Atlanticului. Pe coasta bască franceză au fost raportate peste 1.000 de înțepături provocate de galere portugheze în doar două săptămâni, potrivit Elvire Antajan, cercetătoare la institutul oceanografic francez Ifremer, citată de Financial Times.

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În orașul Arcachon, din sud-vestul Franței, autoritățile au interzis temporar scăldatul pe plaja principală la începutul lunii august după apariția acestor organisme. Avertismente au fost emise și în San Sebastián, în nordul Spaniei, precum și în regiunea franceză Pyrénées-Atlantiques. Pe unele plaje au fost ridicate steaguri albe cu simboluri mov pentru a avertiza oamenii. Cercetătorii francezi spun că galerele portugheze, care în trecut apăreau pe coasta atlantică a Franței o dată la șapte-opt ani, sunt observate acum anual.

„Vedem din ce în ce mai multe”, spune Elvire Antajan.

De ce apar tot mai des pe plajele Europei

Fenomenul coincide cu temperaturi record ale apelor din jurul continentului. World Weather Attribution arată că, în iulie 2026, temperaturile extrem de mari ale suprafeței mării observate în jurul Europei ar fi fost practic imposibile în mai multe dintre regiunile analizate fără încălzirea produsă de schimbările climatice. În zona Golfului Biscaya și a Peninsulei Iberice, schimbările climatice au adăugat aproximativ 1,4°C intensității fenomenului analizat, iar în regiunile mediteraneene contribuția estimată este de aproximativ 2°C.

Meet the deadly Portuguese man o war.



The Portuguese man o war (Physalia physalis) is a fascinating yet dangerous marine creature often mistaken for a jellyfish. pic.twitter.com/trnkthTvxk — Pubity (@pubity) September 22, 2025

Pentru organisme precum meduzele și rudele lor, condițiile pot deveni favorabile în anumite perioade. Ele pot tolera mai bine decât alte animale marine temperaturile ridicate, nivelurile scăzute de oxigen și anumite modificări ale ecosistemului. Cercetătorii avertizează însă că relația nu este una simplă. Vântul, curenții oceanici, temperatura apei și disponibilitatea hranei influențează toate locurile în care apar aceste organisme.

Galerele portugheze ar putea începe să se reproducă mai aproape de Europa

Cercetătorii de la Ifremer încearcă acum să afle dacă încălzirea Atlanticului de Nord și a Golfului Biscaya le permite galerelor portugheze nu doar să ajungă mai frecvent în zonă, ci și să se reproducă mai aproape de Europa. În ultimii doi ani au fost observate inclusiv exemplare foarte mici, care ar putea fi juvenile, potrivit Financial Times.

Galerele portugheze se deplasează în mare parte purtate de vânt și curenți, iar uneori pot apărea în grupuri foarte mari.

Un reactor nuclear din Franța, oprit după o altă invazie de organisme marine

În paralel cu apariția galerelor portugheze pe plajele Atlanticului, Franța s-a confruntat în această vară și cu o nouă invazie masivă de meduze la centrala nucleară Gravelines. Trei reactoare ale centralei Gravelines au fost oprite după ce o cantitate mare de meduze a ajuns la sistemele de pompare, iar unul dintre ele încă oprit marți, 18 august, după ce meduzele au blocat pompele sistemului de răcire.

World Weather Attribution avertizează că valurile marine de căldură pot provoca mortalitate în masă în rândul unor specii care nu se pot adapta suficient de repede. Coralii, bureții, algele, peștii, păsările marine și mamiferele pot fi afectate direct sau indirect de schimbarea temperaturii apei și a lanțurilor trofice. În același timp, organisme mai tolerante la căldură pot beneficia temporar de noile condiții.

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