O schimbare semnificativă în dinamica lor de familie a fost momentul în care artista s-a mutat la București pentru studii, lăsând în urmă orașul natal, Galați.

Cu ce se ocupă fratele Alexandrei Căpitănescu și cum o ajută în carieră

Radu este fotbalist, iar experiența sa din mediul sportiv îi permite să îi ofere artistei cele mai bune recomandări pentru momentele critice.

Alexandra Căpitănescu finala Eurovision 2026 FOTO: Getty ImagesIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„Deoarece fratele meu este fotbalist, el îmi dă cele mai bune sfaturi, când vine vorba de competiție, presiune sau adrenalină. Radu este unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea, atât din punct de vedere al sprijinului, cât și al sincerității cu care îmi spune lucrurile, chiar și atunci când nu sunt neapărat ușor de auzit”, a declarat Alexandra Căpitănescu pentru VIVA!.

Artista a subliniat că apreciază enorm faptul că Radu îi oferă feedback real legat de muzică, decizii sau modul în care își gestionează emoțiile pe scenă.

Alexandra Căpitănescu: „Relația noastră s-a maturizat”

Distanța fizică dintre Galați și București a fost un factor determinant în transformarea legăturii dintre cei doi frați.

„Relația cu fratele meu a fost mereu una importantă pentru mine. (…) Acum, relația noastră este mult mai matură și mai echilibrată. Nu mai este doar despre frați care cresc împreună, ci despre două persoane care se susțin reciproc. (…) Oricât de mult ai evolua individual, relația asta rămâne una care te ancorează și te aduce mereu la realitate într-un mod foarte sănătos. (…) Pentru mine, este foarte valoros să am în jur oameni care nu îmi spun doar ceea ce vreau să aud, ci ceea ce am nevoie să aud”, a adăugat cântăreața pentru VIVA!.

Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul trei în finala Eurovision 2026 de la Viena. La revenirea în țară, în timpul conferinței de presă organizate la Aeroportul Otopeni, Alexandra Căpitănescu a comentat și punctajul primit și a mărturisit că nu și-a dorit să câștige, ci doar să aibă „un moment muzical bun, care să rămână în istorie”.

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