Vedeta Pro TV a fost surprinsă executând exerciții avansate, care necesită o susținere musculară excelentă. În ciuda imaginii impecabile din cadrul antrenamentelor, Iulia Pârlea a recunoscut că începutul nu a fost ușor.

Iulia Pârlea: „Mintea poate deveni cel mai mare sabotor”

Iulia Pârlea a vorbit sincer despre obstacolele pe care orice persoană le întâmpină atunci când încearcă să adopte un stil de viață mai activ.

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Prezentatoarea TV a explicat că îndoielile, lipsa de timp percepută sau nerăbdarea în privința rezultatelor sunt capcane obișnuite care opresc mulți oameni din drumul spre o schimbare pozitivă.

„Uneori, cel mai greu lucru nu este antrenamentul. Este să te apuci! Să faci primul pas atunci când mintea îți spune că e prea greu, că nu ai timp, că poate nu ești făcută pentru asta sau că rezultatele întârzie să apară și nu ai răbdare. Mintea poate deveni cel mai mare sabotor al nostru atunci când încercăm să schimbăm ceva”, a transmis vedeta.

Iulia Pârlea: „Am început să văd rezultate”

Alegerea de a practica Pilates s-a dovedit a fi una extrem de inspirată pentru prezentatoarea TV. Nefiind o adeptă consecventă a sportului de performanță sau a antrenamentelor fizice intense în trecut, organismul ei a răspuns prompt la antrenamente.

Modul în care acest tip de exercițiu lucrează musculatura profundă fără a pune presiune pe articulații a ajutat-o pe Iulia Pârlea să vadă schimbări rapide în tonusul său general, lucru ce i-a oferit o motivație suplimentară pentru a continua.

„Chiar îmi place foarte mult Pilates, mai ales că am început să văd rezultate, tocmai pentru că eu nu am făcut sport și atunci corpul meu a reacționat foarte repede”, a declarat prezentatoarea pentru TVmania.

Postările sale din sala de antrenament au atras rapid numeroase aprecieri din partea fanilor, Iulia Pârlea devenind o sursă de inspirație pentru cei care ezită să facă o schimbare.

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