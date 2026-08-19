Potrivit acestuia, cele două documente vor putea fi utilizate concomitent pentru o perioadă, iar termenul de 1 septembrie 2026 marchează lansarea platformei „e-SănătateaMea”, nu retragerea completă a cardurilor actuale, relatează Digi24.

Cum va funcționa cartea electronică de identitate

„Putem să scăpăm de cardul de sănătate. Mergem la Evidența Populației și ne schimbăm buletinul, iar noua carte electronică de identitate devine și card de sănătate. Să ne înțelegem: nu stochează nicio informație nici pentru componenta de sănătate, nici pentru cealaltă componentă, decât o semnătură digitală și câteva facilități care permit comunicarea cu Evidența Populației”, a explicat Moldovans.

Cartea electronică de identitate (CEI), ce conține un cip cu certificat digital pentru autentificare și semnătură electronică avansată, va permite identificarea rapidă și sigură a titularului în Platforma informatică din asigurările de sănătate. Cu toate acestea, datele despre istoricul medical al pacienților nu vor fi stocate pe documentul fizic, ci în sistemele informatice ale CNAS. CEI va funcționa practic ca o cheie digitală de acces la aceste informații.

Ce se întâmplă cu actualele carduri de sănătate

Deși 1 septembrie 2026 este data preconizată pentru lansarea platformei „e-SănătateaMea”, cardurile de sănătate actuale nu vor fi anulate automat. Până la emiterea instrucțiunilor tehnice și a reglementărilor specifice, asigurații trebuie să continue utilizarea cardurilor pentru accesarea serviciilor medicale. „Persoanele care nu au primit o carte electronică de identitate vor folosi în continuare actualul card de sănătate, în condițiile aplicabile și în prezent”, a precizat Moldovan.

Platforma „e-SănătateaMea” va deveni o componentă cheie a infrastructurii informatice din sănătate, gestionată de CNAS. Aceasta va integra sistemul informatic unic, sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate, prescripția electronică și dosarul electronic al pacientului.

Tranziția, până în 2031

Conform legislației europene, buletinele clasice vor rămâne valabile până cel târziu la 3 august 2031. După acest termen, toți cetățenii vor fi obligați să le înlocuiască cu una dintre cele două variante disponibile: cartea electronică de identitate, care include cip, sau cartea de identitate simplă, fără suport electronic. Persoanele care optează pentru varianta simplă nu vor putea folosi documentul pentru autentificare digitală sau ca act de călătorie în Uniunea Europeană.

„Înlocuirea actualelor carduri de sănătate cu CEI nu este un proces care se va întâmpla instantaneu. Va exista o perioadă de tranziție în care ambele documente vor fi valabile, iar condițiile exacte vor fi stabilite prin reglementări ulterioare”, a mai adăugat președintele CNAS. Așadar, pacienții sunt sfătuiți să păstreze cardurile actuale până la finalizarea completă a tranziției.

Ce presupune schimbarea pentru pacienți și furnizori

La baza acestei tranziții se află articolul 338 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, completat prin Legea nr. 162/2020. Aceasta prevede că fiecare cetățean va face tranziția la noua carte electronică de identitate în funcție de momentul în care îi este emis noul document. „Actualul card își încetează valabilitatea la data la care titularului îi este eliberată o carte electronică de identitate”, stipulează legea.

Pentru furnizorii de servicii medicale, procesul de tranziție implică actualizarea infrastructurii informatice, astfel încât să poată valida atât cardurile actuale, cât și noile cărți de identitate. În acest scop, din decembrie 2023, CNAS a pus la dispoziție o bibliotecă informatică actualizată pentru compatibilizarea sistemelor. Totuși, un calendar detaliat privind retragerea treptată a cardurilor de sănătate din plastic nu a fost încă făcut public.

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