O jurnalistă de la site-ul Realitatea spune că a demisionat din cauza lui Călin Georgescu. Reacția conducerii

Este cunoscut faptul că postul deținut de Maricel Păcuraru îl promovează constant pe Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale care a câștigat turul 1 pe 24 noiembrie 2024, după care CCR a anulat tot procesul electoral.

Monica Vasilescu a susținut că încetarea colaborării a venit ca urmare a faptului că nu are „nicio chemare” să scrie știrile folosind formularea „președintele ales”.

Postarea Monicăi Vasilescu pe Facebook

„Am încheiat colaborarea cu Realitatea.net după 6 ani! Motivul este Călin Georgescu! Nu am nicio chemare să-l scriu “președintele ales”, așa cum îi place lui să ceaușească pentru unii adormiți în neștiință. Nu îmi bat joc de mine și de munca mea”, a scris ziarista pe Facebook, fără să ofere alte detalii.

Ulterior, ea a detaliat pentru Libertatea că șefii de la site le-au cerut în mod explicit redactorilor să folosească această formulare în știrile pe care le fac și că ea este singura care nu a acceptat. Solicitarea șefilor a venit, potrivit jurnalistei, imediat după 1 ianuarie. Recomandări Primul răspuns de la Kremlin la ultimatumul pe care Donald Trump i l-a dat lui Vladimir Putin: „Vom rămâne pregătiți și așteptăm”

Libertatea a contactat și șefii din Realitatea, care au spus: „Am aflat de pe Facebook-ul ei despre această decizie. Nimeni nu i-a sugerat vreodată să scrie ceva împotriva propriei conștiințe. Fiecare își alege drumul în viață”.

Monica Vasilescu are o experienţă în presă de peste 15 ani, începând să lucreze în Teleorman. Ea a venit la site-ul Realitatea TV în 2018, postul transformându-se un an mai târziu în Realitatea Plus.

