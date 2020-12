Incidentul a șocat întreaga comunitate. Mormântul profanat era al unei tinere, asistentă medicală, decedată la 33 de ani. În urma sa, au rămas doi copii de vârste fragede, pe care, acum, îi au în grijă bunicii.

Sanda Raicu, mama defunctei, a povestit, cu lacrimi în ochi: ”A venit poliția acasă și mi s-a spus că a fost profanat mormântul fetei. Am intrat în casă să îmi iau medicamentele când am auzit. Avea mâna furată. Avea un colier de argint, o brățară și un inel, toate de argint”.

Mama defunctei: ”A murit de cinci ani și nu se poate odihni în liniște”

”Când am aflat, am mers la cimitir. A venit multă poliție. Eu nu am putut să stau. Mi-a venit rău. A murit de 5 ani și nu se poate odihni în liniște. Hoții știau că fata mea purta bijuterii”, a adăugat, îngrozită, femeia.

Polițiștii au reușit rapid să dea de urma suspecților În urma perchezițiilor, a fost descoperită mâna defunctei într-o canalizate de pe ulița satului, acolo unde fusese aruncată de făptași.

”În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și profanare de morminte. Persoanele în cauză au fost reținute, pe bază de ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, iar instanța de judecată a dispus arest preventiv pentru 30 de zile. Cercetările continuă, sub stricta coordonare a procurorului de caz”, a declarat Andreea Rădoi, purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinți.

