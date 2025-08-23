În autocar se aflau 52 de persoane, cu vârste între un an și 74 de ani, majoritatea din India, China și Filipine. Grupul revenea de la Cascada Niagara și se îndrepta spre New York. Unele victime au fost aruncate din autocar în momentul accidentului, iar majoritatea nu purtau centuri de siguranţă.

Mai multe persoane au rămas încarcerate timp de câteva ore, iar guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a spus că autorităţile locale „lucrează pentru a salva şi a acorda asistenţă tuturor persoanelor implicate”. Ambulanţe şi elicoptere medicale au fost trimise la locul accidentului, în apropierea oraşului Pembroke, la 48 km est de oraşul Buffalo.

Andre Ray, comandantul trupelor de poliţie din statul New York, a declarat: „Cauza accidentului este încă în curs de investigare. Cu toate acestea, defecţiunile mecanice şi starea de ebrietate a şoferului au fost excluse în acest moment. Şoferul a cooperat şi ancheta este încă în curs. Nu au fost formulate acuzaţii până în acest moment”.

Un șofer care a trecut pe acolo a povestit că a văzut autobuzul răsturnat pe o parte şi obiecte împrăştiate pe carosabil în urma accidentului: „Erau cioburi de sticlă peste tot pe şosea şi obiecte personale împrăştiate peste tot. Ferestrele erau sparte. Toată lumea părea conştientă şi în stare bună, dar am văzut scena doar timp de aproximativ 15 secunde”.

Recomandări O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze”

Accidentul a avut loc la aproximativ 65 km de Niagara Falls, o importantă destinaţie turistică situată la graniţa dintre Statele Unite şi Canada.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE