Umberto De Gregorio, președintele companiei de transport public EAV, care administrează serviciul de telecabină, a descris incidentul drept „o tragedie”. El a confirmat că accidentul a avut loc brusc, în masivul Monte Faito, în apropiere de Napoli.

Pompierii și echipele de salvare montană s-au mobilizat rapid spre orașul Castellammare di Stabia după incident.

Vincenzo De Luca, președintele regiunii Campania, a confirmat că victimele erau turiști, două cupluri.

Singurul supraviețuitor este un bărbat de vârstă mijlocie, transportat de urgență la spital în stare critică.

De asemenea, Vincenzo De Luca a adăugat că operațiunile de salvare au fost îngreunate sever de ceață și vânturi puternice, în ciuda implicării a peste 50 de persoane. Alți șaisprezece pasageri au reușit să scape dintr-o altă cabină, oprită în aer în apropierea bazei muntelui.

Primarul din Castellammare di Stabia a declarat pentru presa italiană că, potrivit investigațiilor preliminare, un cablu de tracțiune s-a rupt pe linia telecabinei.

„Frâna de urgență de la baza traseului a funcționat, dar se pare că nu și cea de pe cabina care era pe cale să ajungă în vârful dealului”, a spus acesta.

Destinația, populară printre turiști

Destinația este una populară printre turiști și a fost redeschisă publicului de doar o săptămână, după pauza din extrasezon.

Primarul a subliniat că linia pe care s-a produs accidentul este inspectată regulat pentru eventuale defecțiuni.

De asemenea, 14 oameni au murit într-o telecabină prăbușită în Italia pe 23 mai 2021, pe malul lacului Maggiore, în stațiunea montană Stresa, iar momentul tragediei a fost înregistrat de camerele de supraveghere.

