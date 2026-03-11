O istorie de peste opt secole

Construit în jurul anului 1190 de Robert I, conte de Auvergne, Castelul Dauphin a fost extins semnificativ în secolul al XV-lea, după Războiul de 100 de Ani. De-a lungul timpului, a fost deteriorat, mai ales în timpul Revoluției Franceze, dar și restaurat parțial la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Din 1756, acest simbol al regiunii aparține familiei de Germiny. Françoise de Germiny, în vârstă de peste 80 de ani, s-a dedicat întreținerii castelului ani la rând, dar eforturile financiare au devenit din ce în ce mai dificile.

„Ne-am luptat ani și ani pentru a o întreține cât mai mult posibil, dar devine dificil din punct de vedere financiar”, spune ea.

Reparațiile costă 700.000 de euro

Castelul, declarat monument istoric, necesită intervenții majore, iar reparațiile sunt estimate la 600.000-700.000 de euro. În perioada 2023-2025, Fundația Patrimoniului a oferit o subvenție de 190.000 de euro, care a permis renovarea Turnului Clapiers în 2024. Totuși, această sumă este insuficientă pentru a acoperi costurile totale ale restaurării. În prezent, donjonul rotund din secolul al XII-lea se află în cel mai mare pericol.

„Acoperișul său din plumb este uzat, iar o parte din placaj a absorbit umezeala. Rosturile, hidroizolația și aleea din piatră trebuie absolut refăcute”, explică proprietara.

Pentru a strânge fondurile necesare, Françoise de Germiny a inițiat o campanie pe site-ul său oficial, cu sprijinul Fundației Patrimoniului. Obiectivul este de a aduna cel puțin 50.000 de euro suplimentar.

„Dacă nu realizăm aceste lucrări, castelul este amenințat. Voi lupta pentru că nu vreau să dispară. Dar nu pot face asta singură”, mărturisește ea. Până pe 10 martie 2026, campania a reușit să adune aproape 13.000 de euro, o sumă departe de cea necesară pentru salvarea clădirii. „Verific suma în fiecare zi”, spune ea cu un zâmbet amar.

Françoise de Germiny speră la sprijinul Direcției Regionale pentru Afaceri Culturale (DRAC), al Regiunii Auvergne-Rhône-Alpes și al Departamentului Puy-de-Dôme, deși nu toate aceste surse și-au confirmat implicarea. „Este o prăpastie fără fund. Am lucrat mereu, dar este un ciclu fără sfârșit. Nu se termină niciodată”, declară proprietara, care locuiește în donjonul din piață, singura parte locuibilă a castelului.

Château Dauphin, un simbol al istoriei locale

Deschis publicului din 1982, Château Dauphin atrage anual aproximativ 5.000 de vizitatori. Oamenii vin să admire arhitectura sa impresionantă, să exploreze temnițele, cele șase turnuri și meterezele din secolul al XV-lea sau să se plimbe prin grădina de legume scufundată, desemnată „Grădină Remarcabilă”.

De asemenea, castelul găzduiește un muzeu dedicat istoriei mineritului de argint din regiune, o mărturie a activităților desfășurate de minerii-fermieri în Valea Sioule încă din secolul al III-lea.

„Château Dauphin este o parte importantă din istoria noastră și din identitatea locală”, spun locuitorii din Pontgibaud, care speră că eforturile de salvare vor atrage sprijinul necesar. Campania de strângere de fonduri continuă, iar cei interesați pot contribui pe site-ul oficial al castelului.