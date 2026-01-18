Fiul victimei, principalul suspect

Copilul se confruntă cu acuzații de omor, în urma unui incident armat produs la domiciliul familiei sale din localitatea Duncannon Borough. Acest caz evidențiază cât de ușor pot avea copiii acces la arme de foc în Statele Unite, unde acestea sunt larg răspândite.

Polițiștii care au fost alertați să intervină au găsit la fața locului un bărbat în vârstă de 42 de ani mort în pat, cu o rană la cap, produsă prin împușcare.

Victima a fost descoperită în dormitorul pe care îl împărțea cu soția sa, iar documentele judiciare arată că încăperea era conectată cu dormitorul fiului printr-un dulap.

Publicația menționează că, în urma investigațiilor, autoritățile l-au identificat pe fiul bărbatului, în vârstă de 11 ani, drept principal suspect.

Mărturia șocantă a copilului

Poliția a precizat că incidentul a avut loc chiar de ziua copilului, acesta intrând în dormitor strigând: „Tati e mort.” De asemenea, anchetatorii susțin că l-au auzit spunându-i mamei sale: „Eu l-am omorât pe tati.”

Conform poliției, împușcătura s-ar fi produs după ce părinții s-au culcat, puțin după miezul nopții. Copilul le-ar fi declarat autorităților că avusese o zi bună alături de părinți, însă documentele menționează că s-a „înfuriat” când tatăl său i-a spus că este timpul să meargă la culcare.

Declarația sub jurământ, citată de WGAL News 8, arată că, întrebat de polițiști ce s-a întâmplat, băiatul a răspuns: „Am împușcat pe cineva.” În același document se mai precizează: „A recunoscut că avea în minte o persoană pe care intenționa să o împuște, pe care a identificat-o drept tatăl său.”

