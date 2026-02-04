Băiatul a fost agresat din cauza vestimentației

Ultimul conflict ar fi pornit de la vestimentația minorului, care era considerată de angajator nepotrivită pentru localul său, conform Antena 3. Agresiunea a avut loc în oraşul Slănic Moldova, din judeţul Bacău, pe 23 ianuarie. Băiatul a reușit să îl filmeze pe bărbat în timp ce îl lovea.

„De ce daţi în mine? Vedeţi că sunt minor! Nu vă e ruşine? Lăsaţi-mă în pace să plec!”, îi spune minorul bărbatului, potrivit imaginilor video puse la dispoziția publicației citate.

„Băi! Te uiţi la mesaj?” este întrebarea patronului pentru băiat înainte să-l lovească. Ulterior, minorul ar fi fost agresat și de alți doi adulți.

„Toţi trei l-au închis pe minor într-o cameră, anexa restaurantului, unde au exercitat asupra acestuia violenţe fizice”, a declarat și Elena Paşcu-Apăvăloaie, avocata adolescentului, pentru Antena 3.

Acuzații grave

Minorul ar fi acceptat să muncească pentru a-și ajuta familia, situație cunoscută de angajator. Mama băiatului a susținut că acesta lucra în weekend şi în vacanţe în restaurantul în care a fost agresat.

Copilul i-a povestit mamei sale ce i s-a întâmplat. „L-au pus în genunchi, l-au scuipat, i-au dat cu palma, cu pumnul”, a declarat mama băiatului agresat pentru Antena 3 CNN. Femeia a mai spus: „Avea ochiul stâng… era umflat un pic spre vânăt. Avea foarte multe dungi roşii de la urme, cred eu, de la urmele de la palme, pe faţă pe frunte, pe gât”.

Două persoane au fost reținute

După acest incident, patronul ar fi încercat să-i cumpere tăcerea copilului cu bani.

Cazul a ajuns, în cele din urmă, în atenția polițiștilor, fiind deschisă o anchetă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele. În urma cercetărilor, doi bărbați au fost retinuți pentru 24 de ore, pe data de 2 februarie.

„La data de 23 ianuarie a.c., polițiștii Stațiunii Slănic Moldova au fost sesizați de un tânăr de 16 ani cu privire la faptul că ar fi fost agresat de trei bărbați, cu vârste cuprinse între 31 și 50 de ani. Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacău, iar în urma administrării probatoriului, față de doi dintre cei în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în arestul I.P.J. Bacău”, a transmis IPJ Bacău, potrivit Bacău.net.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

