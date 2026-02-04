Cercetările vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, relatează Agerpres.

„Urmare a interesului manifestat de către reprezentanții mass-media cu privire la o cauză de înșelăciune, în care este reclamat un prejudiciu de peste 2 milioane dolari, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele.

În dosarul penal, înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș sunt efectuate cercetări, in rem, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș”, au anunțat reprezentanții DIICOT.

Conform relatărilor din presă, femeia a fost convinsă să investească într-o presupusă fundație umanitară, alături de așa-zisul prinț al Dubaiului. În realitate, acesta era un escroc nigerian pe nume Henry Eke, care folosea identități false, bănci fictive și alte metode sofisticate pentru a-și atrage victimele.

Escrocul a câștigat încrederea femeii inclusiv prin promisiuni romantice și de căsătorie, determinând-o să transfere sumele de bani în conturi bancare false. Fondurile, care au însumat peste 2,5 milioane de dolari, proveneau din împrumuturi bancare garantate chiar cu proprietatea sa și economiile firmei pe care o conducea.

Femeia a descoperit escrocheria după ce a fost contactată de doi complici ai bărbatului, nemulțumiți că nu au primit partea lor din bani. Aceștia i-au dezvăluit adevărul, confirmând că au fost implicați într-o fraudă complexă.

Nu este primul caz de acest fel. O româncă din Spania i-a trimis bani cuiva despre care credea că e Brad Pitt.

Un alt caz a avut loc în Vicovu de Sus, unde o femeie a fost înșelată cu 22.760 de euro prin metoda „generalul”. Victima înșelăciunii i-a transferat persoanei necunoscute suma totală de 22.760 de euro, după ce aceasta a pretins că este „general de război” și are nevoie urgentă o sumă importantă de bani pentru a ajunge în România, urmând ulterior să-i restituie suma de bani.





