„Nu l-am văzut niciodată comportându-se nepotrivit”

Într-o poziție transmisă prin intermediul Universității Princeton și citată de publicația The Daily Princetonian, Tarniță confirmă că a avut o comunicare constantă cu Epstein între anii 2008 și 2012, atât în perioada în care era doctorandă la Harvard, cât și ulterior, ca bursieră a Harvard Society of Fellows.

În declarația sa, Corina Tarniță subliniază că nu a fost niciodată martoră la comportamente inadecvate din partea lui Epstein.

„Nu l-am văzut niciodată pe Epstein comportându-se nepotrivit”, a transmis Tarniță, precizând că toate întâlnirile față în față au avut loc „în compania unor oameni de știință seniori și foarte cunoscuți”.

Ea adaugă că documentele făcute publice nu conțin niciun element care să indice că ar fi avut cunoștință despre activitățile infracționale ale lui Epstein sau că ar fi fost implicată în astfel de fapte.

Cum a început relația cu Epstein

Potrivit declarației sale, Corina Tarniță a fost prezentată lui Jeffrey Epstein în anul 2008, pe când era studentă doctorandă și cercetătoare în cadrul Program for Evolutionary Dynamics de la Harvard, program condus la acea vreme de profesorul Martin Nowak, un colaborator apropiat al lui Epstein.

Epstein era un donator important pentru acest program, finanțându-l încă din 2003 cu milioane de dolari. Tarniță precizează că interacțiunile sale cu Epstein au avut loc strict în acest cadru academic și instituțional.

Transferuri bancare și sprijin pentru tinere cercetătoare

Unul dintre cele mai sensibile aspecte din documentele declasificate vizează două transferuri bancare intermediate de Corina Tarniță în 2009, către conturi din România și California.

În poziția sa oficială, Tarniță explică faptul că Epstein i-ar fi spus că este „inspirat de parcursul ei profesional” și că dorește să sprijine „alte femei aflate la început de carieră în matematică”, prin donații anonime. Ea afirmă că, în acest context, i s-a cerut să ajute la identificarea și sprijinirea unor tinere cercetătoare din România.

„Mi-a cerut să ajut la o astfel de inițiativă în România, pentru care a spus că va fi un donator anonim. În aceeași perioadă, Programul a început să dezvolte o colaborare științifică cu Universitatea din Iași. În cadrul acestei relații aflate în dezvoltare, am discutat cu Universitatea din Iași ideea unui donator anonim care să sprijine femei matematiciene cu potențial excepțional”, a transmis Tarniță.

Potrivit declarației sale, universitatea ar fi propus candidatele, iar ea le-ar fi evaluat exclusiv pe criterii academice. În final, spune Tarniță, doar două matematiciene ar fi fost selectate pentru a primi sprijin financiar, iar ea a ajutat la aranjarea plăților, „în conformitate cu dorința exprimată a donatorului de a rămâne anonim”.

„Universitatea din Iași a propus candidatele, iar eu le-am evaluat pe baza potențialului lor academic. Din câte îmi amintesc, au fost selectate, în final, doar două matematiciene pentru a primi acest sprijin”, a explicat ea. „Am ajutat la organizarea transferurilor de bani către aceste persoane, respectând dorința exprimată de Epstein de a rămâne anonim.”

Vizite, invitații și refuzul de a merge pe insulă

Documentele mai arată că Tarniță a participat la una sau două întâlniri organizate la reședința lui Epstein din Florida. Ea precizează că aceste întâlniri au avut loc în prezența unor oameni de știință cunoscuți și că aveau caracter academic.

Într-un alt episod, Tarniță spune că a fost invitată să participe la o conferință științifică organizată pe una dintre insulele private ale lui Epstein, la invitația profesorului Marvin Minsky, dar că a refuzat.

„Am fost invitată de profesorul Marvin Minsky de la MIT să particip la o conferință științifică organizată pe una dintre insulele private ale lui Epstein, însă am refuzat invitația. Într-un e-mail, mi-am cerut scuze că nu pot «veni pe insulă».”

”Regret profund că l-am cunoscut”, a transmis ea în declarația citată de presa americană.

„Interacțiunile mele cu Epstein s-au încheiat”

Corina Tarniță mai precizează că, odată cu plecarea sa de la Harvard și începerea activității la Princeton, interacțiunile cu Epstein „au scăzut natural” și s-au încheiat complet după ce a devenit profesoară la această universitate: „Interacțiunile mele cu Epstein s-au redus în mod natural pe măsură ce am părăsit Programul pentru Dinamici Evolutive și s-au încheiat după ce am început să lucrez la Princeton.”

„În decembrie 2011, am menționat într-un mesaj că aveam anxietate legată de «situația de la Princeton», referindu-mă la procesul de recrutare pentru un post academic. Pe 16 decembrie 2011, i-am scris lui Epstein: «Vești excelente: Princeton mă vrea oficial!»”

Corina Tarniță a fost angajată la Princeton în 2013, a primit un post academic permanent în 2018 și a devenit profesor plin în 2021.

„Ca majoritatea oamenilor care l-au cunoscut pe Epstein în calitate de donator pentru cercetarea științifică, sunt revoltată de faptele sale și regret că l-am întâlnit vreodată”, a mai transmis Tarniță.

Documentele declasificate de Departamentul de Justiție, care însumează aproximativ trei milioane de pagini, arată corespondență și tranzacții financiare, dar nu indică faptul că Corina Tarniță ar fi fost implicată în activitățile infracționale pentru care Epstein a fost condamnat sau acuzat ulterior.

Publicația The Daily Princetonian subliniază că materialele nu conțin dovezi că Tarniță ar fi avut cunoștință de traficul de minori sau de alte infracțiuni comise de Epstein. „Din nou, aș fi vrut să nu-l fi cunoscut niciodată”, a concluzionat Corina Tarniță.