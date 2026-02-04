„Nu l-am văzut niciodată comportându-se nepotrivit”

Într-o poziție transmisă prin intermediul Universității Princeton și citată de publicația The Daily Princetonian, Tarniță confirmă că a avut o comunicare constantă cu Epstein între anii 2008 și 2012, atât în perioada în care era doctorandă la Harvard, cât și ulterior, ca bursieră a Harvard Society of Fellows.

În declarația sa, Corina Tarniță subliniază că nu a fost niciodată martoră la comportamente inadecvate din partea lui Epstein.

„Nu l-am văzut niciodată pe Epstein comportându-se nepotrivit”, a transmis Tarniță, precizând că toate întâlnirile față în față au avut loc „în compania unor oameni de știință seniori și foarte cunoscuți”.

Ea adaugă că documentele făcute publice nu conțin niciun element care să indice că ar fi avut cunoștință despre activitățile infracționale ale lui Epstein sau că ar fi fost implicată în astfel de fapte.

Cum a început relația cu Epstein

Potrivit declarației sale, Corina Tarniță a fost prezentată lui Jeffrey Epstein în anul 2008, pe când era studentă doctorandă și cercetătoare în cadrul Program for Evolutionary Dynamics de la Harvard, program condus la acea vreme de profesorul Martin Nowak, un colaborator apropiat al lui Epstein.

„Am fost prezentată lui Epstein în 2008, pe vremea când eram studentă doctorandă și apoi cercetătoare postdoctorală în cadrul Programului pentru Dinamici Evolutive de la Harvard”, a explicat Tarniță. „În acea perioadă, Programul pentru Dinamici Evolutive era condus de profesorul Martin Nowak, un colaborator apropiat al lui Epstein.”

Epstein era un donator important pentru acest program, finanțându-l încă din 2003 cu milioane de dolari. Tarniță precizează că interacțiunile sale cu Epstein au avut loc strict în acest cadru academic și instituțional.

Transferuri bancare și sprijin pentru tinere cercetătoare

Unul dintre cele mai sensibile aspecte din documentele declasificate vizează două transferuri bancare intermediate de Corina Tarniță în 2009, către conturi din România și California.

În poziția sa oficială, Tarniță explică faptul că Epstein i-ar fi spus că este „inspirat de parcursul ei profesional” și că dorește să sprijine „alte femei aflate la început de carieră în matematică”, prin donații anonime. Ea afirmă că, în acest context, i s-a cerut să ajute la identificarea și sprijinirea unor tinere cercetătoare din România.

„Mi-a cerut să ajut la o astfel de inițiativă în România, pentru care a spus că va fi un donator anonim. În aceeași perioadă, Programul a început să dezvolte o colaborare științifică cu Universitatea din Iași. În cadrul acestei relații aflate în dezvoltare, am discutat cu Universitatea din Iași ideea unui donator anonim care să sprijine femei matematiciene cu potențial excepțional”, a transmis Tarniță.

Potrivit declarației sale, universitatea ar fi propus candidatele, iar ea le-ar fi evaluat exclusiv pe criterii academice. În final, spune Tarniță, doar două matematiciene ar fi fost selectate pentru a primi sprijin financiar, iar ea a ajutat la aranjarea plăților, „în conformitate cu dorința exprimată a donatorului de a rămâne anonim”.

„Universitatea din Iași a propus candidatele, iar eu le-am evaluat pe baza potențialului lor academic. Din câte îmi amintesc, au fost selectate, în final, doar două matematiciene pentru a primi acest sprijin”, a explicat ea. „Am ajutat la organizarea transferurilor de bani către aceste persoane, respectând dorința exprimată de Epstein de a rămâne anonim.”

Vizite, invitații și refuzul de a merge pe insulă

Documentele mai arată că Tarniță a participat la una sau două întâlniri organizate la reședința lui Epstein din Florida. Ea precizează că aceste întâlniri au avut loc în prezența unor oameni de știință cunoscuți și că aveau caracter academic.

Într-un alt episod, Tarniță spune că a fost invitată să participe la o conferință științifică organizată pe una dintre insulele private ale lui Epstein, la invitația profesorului Marvin Minsky, dar că a refuzat.

„Am fost invitată de profesorul Marvin Minsky de la MIT să particip la o conferință științifică organizată pe una dintre insulele private ale lui Epstein, însă am refuzat invitația. Într-un e-mail, mi-am cerut scuze că nu pot «veni pe insulă».”

”Regret profund că l-am cunoscut”, a transmis ea în declarația citată de presa americană.

„Interacțiunile mele cu Epstein s-au încheiat”

Corina Tarniță mai precizează că, odată cu plecarea sa de la Harvard și începerea activității la Princeton, interacțiunile cu Epstein „au scăzut natural” și s-au încheiat complet după ce a devenit profesoară la această universitate: „Interacțiunile mele cu Epstein s-au redus în mod natural pe măsură ce am părăsit Programul pentru Dinamici Evolutive și s-au încheiat după ce am început să lucrez la Princeton.”

„În decembrie 2011, am menționat într-un mesaj că aveam anxietate legată de «situația de la Princeton», referindu-mă la procesul de recrutare pentru un post academic. Pe 16 decembrie 2011, i-am scris lui Epstein: «Vești excelente: Princeton mă vrea oficial!»”

Corina Tarniță a fost angajată la Princeton în 2013, a primit un post academic permanent în 2018 și a devenit profesor plin în 2021.

„Ca majoritatea oamenilor care l-au cunoscut pe Epstein în calitate de donator pentru cercetarea științifică, sunt revoltată de faptele sale și regret că l-am întâlnit vreodată”, a mai transmis Tarniță.

Documentele declasificate de Departamentul de Justiție, care însumează aproximativ trei milioane de pagini, arată corespondență și tranzacții financiare, dar nu indică faptul că Corina Tarniță ar fi fost implicată în activitățile infracționale pentru care Epstein a fost condamnat sau acuzat ulterior.

Publicația The Daily Princetonian subliniază că materialele nu conțin dovezi că Tarniță ar fi avut cunoștință de traficul de minori sau de alte infracțiuni comise de Epstein. „Din nou, aș fi vrut să nu-l fi cunoscut niciodată”, a concluzionat Corina Tarniță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Kelemen Hunor i-a cerut „durului” Bolojan să scadă taxele și impozitele: „A cerut răgaz de gândire. Altfel, Guvernul pică până în iunie”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Unica.ro
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Afaceristă din România, înșelată cu 2.500.000 de dolari de „prințul moștenitor al Dubaiului”. DIICOT anchetează cazul
Știri România 07:57
Afaceristă din România, înșelată cu 2.500.000 de dolari de „prințul moștenitor al Dubaiului”. DIICOT anchetează cazul
Haos la RA-APPS. Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la renovarea vilei din Aviatorilor 86, clădire ce ar fi fost inițial rezervată lui Klaus Iohannis
Exclusiv
Știri România 07:00
Haos la RA-APPS. Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la renovarea vilei din Aviatorilor 86, clădire ce ar fi fost inițial rezervată lui Klaus Iohannis
Parteneri
O femeie din Iași a fost amenințată cu moartea după ce a cumpărat o vilă: „I-a spus că o va omorî pe ea și câinii din curte”
Adevarul.ro
O femeie din Iași a fost amenințată cu moartea după ce a cumpărat o vilă: „I-a spus că o va omorî pe ea și câinii din curte”
Gigi Becali a vorbit 5 minute neîntrerupt despre Baba Alhassan. ”Trebuia să-i schimb numele când a venit”
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit 5 minute neîntrerupt despre Baba Alhassan. ”Trebuia să-i schimb numele când a venit”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Elle.ro
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Unica.ro
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas rar Richard Mille, care valorează două milioane de lire sterline
Stiri Mondene 03 feb.
Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas rar Richard Mille, care valorează două milioane de lire sterline
Raluca Bădulescu și-a părăsit iubitul înainte de nuntă. Se îndrăgostise de un alt bărbat la petrecerea burlăcițelor: „Am rămas cu ăla acolo 6 luni”
Stiri Mondene 03 feb.
Raluca Bădulescu și-a părăsit iubitul înainte de nuntă. Se îndrăgostise de un alt bărbat la petrecerea burlăcițelor: „Am rămas cu ăla acolo 6 luni”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Un român și un grec, angajați în portul Hamburg, arestaţi. Ar fi încercat să saboteze nave militare germane
ObservatorNews.ro
Un român și un grec, angajați în portul Hamburg, arestaţi. Ar fi încercat să saboteze nave militare germane
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax.ro
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Redactia.ro
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă
KanalD.ro
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă

Politic

Neclarități în CV-ul lui Hubert Thuma: a terminat cursuri postuniversitare înainte să fie vreo zi student. A fost angajat doar pe funcția de director
Politică 08:51
Neclarități în CV-ul lui Hubert Thuma: a terminat cursuri postuniversitare înainte să fie vreo zi student. A fost angajat doar pe funcția de director
Kelemen Hunor i-a cerut „durului” Bolojan să scadă taxele și impozitele: „A cerut răgaz de gândire. Altfel, Guvernul pică până în iunie”
Politică 03 feb.
Kelemen Hunor i-a cerut „durului” Bolojan să scadă taxele și impozitele: „A cerut răgaz de gândire. Altfel, Guvernul pică până în iunie”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Prima apariție în presă a lui Florin Prunea, la doar 10 ani, când juca atacant pentru Dinamo. Cum a ajuns să fie portar
Fanatik.ro
Prima apariție în presă a lui Florin Prunea, la doar 10 ani, când juca atacant pentru Dinamo. Cum a ajuns să fie portar
Copilul tău poate fi mai bun la matematică dacă face asta! Recomandarea oamenilor de știință
Spotmedia.ro
Copilul tău poate fi mai bun la matematică dacă face asta! Recomandarea oamenilor de știință