Dar lucrurile nu au mers așa cum au fost plănuite. Tânărul a mărturisit că după ce inițial iubita lui a spus”da”, ea i-a înapoiat inelul pentru că nu i-a plăcut faptul că i-a pus marea întrebare într-o cameră de hotel, potrivit Daily Mail.

„Am decis să-mi cer iubita în căsătorie după trei ani de relație, chiar de ziua noastră. Am zburat la Vietnam și, după câteva săptămâni în care am călătorit, am ajuns în Cambodia”, a scris bărbatul pe Reddit.

El spune că a plănuit itinerarul după lista ei de dorințe, care includea, printre altele, să vadă templul hindus Angkor Wat.

„După o zi lungă de urcat în căldură printre ruine, ne-am retras la hotel și am cerut-o în căsătorie, iar ea a spus da. Ne-am sărutat și plănuisem să o duc la cascadă a doua zi pentru a celebra.

Ea a făcut un duș și eu am rămas întins în pat gândindu-mă ce zi extraordinară am avut și cum îmi voi petrece viața alături de femeia pe care o iubesc.

Dar când a ieșit din duș, ea plângea. Mi-a dat inelul înapoi și mi-a spus că nu îl poate accepta pentru că nu vrea ca amintirea cu propunerea mea în căsătorie să fie într-o cameră de hotel”, a mai povestit tânărul care mai spune că nu a arătat ce simte, dar că l-a durut foarte tare ce s-a întâmplat.

Bărbatul spune că simte că femeia nu poate valida ce îi oferă dacă este în stare să-l refuze pentru că nu îi place locul în care a cerut-o de soție.

El mărturisește că este gata să se despartă de ea atunci când se vor întoarce acasă și întreba internauții de pe site-ul Reddit dacă greșește să gândească astfel sau ar trebui să o ceară într-un alt mod. Mai mulți utilizatori i-au transmis că ar trebui să plece din relație, spunând că dacă iubita l-ar iubi cu adevărat, nu ar conta locul în care a cerut-o de soție.

FOTO: 123rf.com

