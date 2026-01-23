Ce este „Washroom Challenge”

Motivul retragerii hârtiei igienice din școala din vestul Austriei a fost „impusă” de o serie de „acte de vandalism”, despre care directoarea Margit Flecker susține că ar fi fost generate de o provocare populară pe platforma TikTok.

Conform directoarei, elevii școlii participau la așa-numita „Washroom Challenge” („Provocarea toaletei”), un trend viral pe TikTok, ce încurajează tinerii să distrugă toaletele din școli și să posteze filmările online. Rezultatul? WC-uri blocate, scaune de toaletă sparte și lavoare distruse.

„Sperăm ca această decizie să aducă o schimbare de comportament, cu sprijinul tinerilor”, a declarat Margit Flecker.

Obligați să vină cu hârtia igienică de acasă!

Oricum, începând cu săptămâna trecută, elevii din Bludenz sunt obligați să își aducă propria hârtie igienică la școală, o decizie fără precedent, dar considerată „necesară”.

Situația din Bludenz nu este singulară. Alte școli din Vorarlberg se confruntă cu probleme similare.

Unele unități de învățământ au fost nevoite să impună reguli stricte, precum eliberarea cheii de la toalete doar prin intermediul secretariatului.

Direcția Educațională din Austria a emis deja, în luna noiembrie 2025, un avertisment oficial cu privire la acest fenomen.

În pofida măsurilor luate, incidentele continuă să fie raportate. Poliția a fost implicată pentru investigarea actelor de vandalism.

