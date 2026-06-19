Benzina s-a mai ieftinit azi la unele stații peco din București cu până la 10 bani, iar la motorină toate stațiile au menținut prețul din ziua precedentă, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, vineri, 19 iunie 2026

În București, benzina standard pornește vineri de la 8,42 de lei/l, același cost din ziua precedentă, și se găsește la stațiile Petrom.

Foto: Libertatea

OMV a afișat un preț de 8,48 de lei/l, la fel ca joi.

Stațiile MOL vând carburantul cu 8,48 de lei/l, comparativ cu 8,58 de lei/l din ziua precedentă (o diferență de 0,10 lei).

Și stațiile Socar au ieftinit benzina și se găsește vineri, 19 iunie, la prețul de 8,48 de lei/l, față de 8,58 de lei/l, cât era ieri (0,10 lei).

Rompetrol vinde și azi benzina cu 8,53 de lei/l, prețul din ziua precedentă.

În schimb, Lukoil a ieftinit benzina și o vinde vineri cu prețul de 8,53 de lei/l, față de 8,58 de lei/l, cât era ieri (o diferență de 0,05 lei).

Astfel, cea mai ieftină benzină ajunge azi sub 8,5 lei litrul și este la Petrom. Singurele stații care vând carburantul peste 8,5 lei sunt Rompetrol și Lukoil.

În principalele orașe din țară, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța, benzina standard costă azi 8,42 de lei/l, la fel ca în ziua precedentă. În Cluj-Napoca, carburantul a rămas la fel ca ieri, la prețul de 8,39 de lei/l.

Cât costă motorina în București, vineri, 19 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard din București costă vineri 8,98 de lei/l, cost menținut de miercuri, și se găsește la stațiile Petrom.

Rompetrol vinde motorina standard cu 9,04 lei/l, de asemenea, cost rămas constant de miercuri.

OMV afișează pentru acest carburant un preț de 9,04 lei/l, menținând trendul de miercuri.

Tot cu 9,04 lei/l se vinde motorina și la MOL, același preț de miercuri.

De asemenea, prețul de 9,04 lei/l apare vineri, 19 iunie, și la Socar, cost menținut tot de miercuri.

Și Lukoil menține prețul carburantului de ieri și îl vinde azi cu 9,04 lei.

Singura stație peco la care motorina se găsește sub 9 lei per litru este Petrom, iar la toate celelalte prețul este unitar, de 9,04 lei.

Raportat pe orașe, motorina are un preț minim de 8,98 de lei/l, menținut de miercuri, în București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, motorina costă 8,96 de lei/l, la fel ca ieri.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 19 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din țară se găsește vineri, 19 iunie 2026, la prețul de 8,39 de lei/l, la fel ca ieri, și este la stația DHR din Cluj-Napoca.

Cea mai ieftină motorină standard costă 8,32 de lei/l, comparativ cu 8,89 de lei/l cât era joi (o majorare de 0,57 de lei), și este la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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