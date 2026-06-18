În același timp, motorina se apropie de 9 lei, iar în unele stații depășește acest prag, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, joi, 18 iunie 2026

În București, benzina standard pornește joi de la 8,42 lei/l, în scădere față de miercuri, când era 8,52 lei/l (o diferență de 0,10 lei), și se găsește la stațiile Petrom.

Foto: Libertatea

OMV a afișat un preț de 8,48 lei/l, comparativ cu 8,58 lei/l cât era ieri (o diferență de 0,10 lei/l).

Rompetrol vinde azi benzina cu 8,53 lei/l, față de 8,58 lei/l, prețul din ziua precedentă (o diferență de 0,05 lei/l).

Stațiile Mol mențin prețul de ieri și vând carburantul tot cu 8,58 lei/l.

Și stațiile Socar vând benzina la același cost, de 8,58 lei/l, același preț din ziua precedentă.

În schimb, Lukoil a ieftinit benzina și o vinde joi, 18 iunie, cu prețul de 8,58 lei/l, de la 8,68 lei/l cât era ieri (o diferență de 0,10 lei).

Astfel, cea mai ieftină benzină ajunge azi sub 8,5 lei litrul și este la Petrom, iar Lukoil nu mai este cea mai scumpă benzinărie.

În principalele orașe din țară, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța, benzina standard costă azi 8,42 lei/l, comparativ cu 8,52 lei/, prețul de ieri (o diferență de 0,10 lei). În Cluj-Napoca, carburantul costă 8,39 lei/l, față de 8,52 lei/l în ziua precedentă (o diferență de 0,13 lei).

Cât costă motorina în București, joi, 18 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard din București costă joi 8,98 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la stațiile Petrom.

Rompetrol vinde motorina standard cu 9,04 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

OMV afișează pentru acest carburant un preț de 9,04 lei/l, la fel ca ieri.

Tot cu 9,04 lei/l se vinde motorina și la Mol, același preț de miercuri.

De asemenea, prețul de 9,04 lei/l apare joi, 18 iunie, și la Socar, la fel ca în ziua precedentă.

Lukoil a scăzut prețul carburantului și îl vinde azi cu 9,04 lei, față de 9,14 lei/l, cât costa ieri (o diferență de 0,10 lei).

Raportat pe orașe, motorina are un preț minim de 8,98 lei/l, la fel ca ieri, în București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, motorina costă 8,96 lei/l, față de 8,98 lei/l ,cât era ieri (o diferență de 0,02 lei), cât era în ziua precedentă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 18 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din țară se găsește joi, 18 iunie 2026, la prețul de 8,39 lei/l, comparativ cu 8,49 lei/l, cât era ieri (o diferență de 0,10 lei), la stația DHR din Cluj-Napoca.

Cea mai ieftină motorină standard costă 8,89 lei/l, în creștere față de miercuri, când se găsea cu 8,48 lei/l (o majorare de 0,41 lei), și este la stația Partener Rompetrol din Arad.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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