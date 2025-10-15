MTV își închide toate canalele de televiziune

Paramount Global, compania-mamă a MTV, a anunțat că va închide cinci canale: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live. Procesul va începe în Marea Britanie și Irlanda, urmând să se extindă în alte țări europene și în Australia și Brazilia.

Închiderea canalelor MTV vine în contextul unor măsuri agresive de reducere a costurilor, dar și ca răspuns la schimbarea dramatică a modului în care publicul consumă muzică și conținut video. Platformele de streaming și rețelele sociale au devenit competitori redutabili pentru canalele TV tradiționale. Îndrăgitul canal de televiziune dispare din Europa, provocând și schimbări în grilele de programe.

MTV are o istorie de peste patru decenii

MTV (inițial acronim de la Music Television) a fost lansat oficial pe 1 august 1981 în New York, cu scopul principal de a difuza videoclipuri muzicale non stop. Primul videoclip difuzat a fost „Video Killed the Radio Star” al trupei The Buggles.

Canalul a fost creat pentru a răspunde dorinței tinerilor de a avea acces permanent la muzică video, iar odată cu acest moment a fost introdus și conceptul de VJ (video jockey).

De-a lungul anilor, canalul a oferit momente iconice, de la premiera videoclipului „Thriller” al lui Michael Jackson până la emisiuni revoluționare precum MTV Unplugged. În Europa, MTV a început să emită în 1987, devenind rapid un fenomen cultural care a influențat moda, muzica și cultura tinerilor.

Ce se va întâmpla cu brandul MTV după închiderea tuturor posturilor TV

Deși canalele TV vor dispărea, brandul MTV va continua să existe prin platforme digitale și evenimente precum MTV Video Music Awards și MTV Europe Music Awards.

Televiziunea muzicală, așa cum o știm cu toții, nu va mai exista în ultima zi a anului 2025. Schimbarea ar urma să marcheze tranziția de la era televiziunii muzicale la cea a platformelor digitale.

Cum au reacționat artiștii români la închiderea MTV

Șerban Copoț a postat un mesaj în mediul online, în care a vorbit despre închiderea postului MTV și despre impactul pe care televiziunea l-a avut asupra trupei Animal X.

„Se încheie o eră. Ne luăm la revedere de la cea mai importantă platformă pentru muzică internațională și națională. Pentru Aniaml X, MTV a însemnat libertatea, oportunitate, șansa de a ajunge la fani.

Culmea e că MTV s-a lansat în anul în care m-am născut eu. Este un moment trist și plin de melancolie. Unele lucruri nu sunt eterne așa cum nici noi nu suntem”, a spus Șerban Copoț, într-un videoclip postat pe Instagram.

Povestea postului TV MTV în România a început oficial pe 15 iunie 2002, când a fost lansat ca un canal privat de muzică, preluând licența de la MCM România, versiunea locală a postului francez MCM.