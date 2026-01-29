Numărul cazurilor de violență asupra copiilor tratați la Spitalul de Pediatrie din Ploiești este în creștere constantă în ultimii ani.

Dacă în 2024 au fost îngrijiți aproape 390 de copii victime ale agresiunilor, în 2025 numărul acestora a ajuns la 480.

Mai mult, în primele trei săptămâni ale acestui an, au fost deja aduși la spital 17 minori cu leziuni cauzate de lovituri.

Agresiunile provin atât din partea părinților sau a altor adulți din jur, cât și din partea colegilor de joacă sau de școală.

Fenomenul este unul alarmant, subliniază Anca Miu, managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești.

„Este îngrijorător faptul că se înmulțesc agresiunile între minori, ceea ce nu este normal. Copiii ar trebui educați să fie prietenoși, nu violenți. Conflictele pot fi rezolvate pe cale amiabilă; nu este justificat să reacționezi cu o palmă pentru o supărare minoră”, a declarat Anca Miu.

În unele cazuri, consecințele au fost dramatice. Copiii au ajuns pe masa de operație și au pierdut organe din cauza loviturilor suferite.

„Un copil a fost lovit violent cu piciorul în zona genitală de un alt copil și a suferit fracturi la nivelul testiculelor, pierzând unul dintre ele. Un alt copil a fost lovit în abdomen cu un obiect contondent, ceea ce i-a provocat o leziune gravă la splină, fiind necesară îndepărtarea acesteia”, a explicat Anca Miu.

De asemenea, medicii se confruntă cu numeroase cazuri de bebeluși aduși la urgențe după ce au fost agresați chiar de propriii părinți.

