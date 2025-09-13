Din lipsă de bani, 30% dintre familii au renunțat toamna aceasta să își mai înscrie copiii la sport, cursuri de limbi străine sau meditații.

Cea mai mare problemă rămâne lipsa rechizitelor: peste jumătate dintre elevi nu își permit caiete, manuale auxiliare, pixuri sau creioane. În plus, aproape 14% nu au bani pentru echipamente sportive, iar 13% merg la școală fără ghiozdan.

„12% dintre copii ne-au spus că nu au aproape nimic, situație cauzată de lipsa resurselor. Mulți provin din mediul rural sau din familii vulnerabile, dar sunt și liceeni în aceeași situație”, a explicat Andreea Bujor, director de comunicare la World Vision România.

Pentru a face față, unele familii cumpără rechizitele și hainele treptat, altele caută reduceri sau refolosesc îmbrăcămintea de la frații mai mari.

„Conform studiului, patru din zece copii au renunțat la o parte sau chiar la toate activitățile educaționale de după școală”, a adăugat Andreea Bujor.

Un părinte spune că doar pentru îmbrăcămintea necesară unui copil la început de an școlar bugetul minim este de 1.000 de lei.

În total, cheltuielile anuale pentru un copil ajung la 2.000 de euro, cu o treime mai mult decât acum trei ani.

Între timp, salariile au rămas aproape neschimbate, așa că multe familii sunt nevoite să taie de pe listă tot ce nu mai pot acoperi.

