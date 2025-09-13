Din lipsă de bani, 30% dintre familii au renunțat toamna aceasta să își mai înscrie copiii la sport, cursuri de limbi străine sau meditații.

Cea mai mare problemă rămâne lipsa rechizitelor: peste jumătate dintre elevi nu își permit caiete, manuale auxiliare, pixuri sau creioane. În plus, aproape 14% nu au bani pentru echipamente sportive, iar 13% merg la școală fără ghiozdan.

„12% dintre copii ne-au spus că nu au aproape nimic, situație cauzată de lipsa resurselor. Mulți provin din mediul rural sau din familii vulnerabile, dar sunt și liceeni în aceeași situație”, a explicat Andreea Bujor, director de comunicare la World Vision România.

Pentru a face față, unele familii cumpără rechizitele și hainele treptat, altele caută reduceri sau refolosesc îmbrăcămintea de la frații mai mari.

„Conform studiului, patru din zece copii au renunțat la o parte sau chiar la toate activitățile educaționale de după școală”, a adăugat Andreea Bujor.

Un părinte spune că doar pentru îmbrăcămintea necesară unui copil la început de an școlar bugetul minim este de 1.000 de lei.

În total, cheltuielile anuale pentru un copil ajung la 2.000 de euro, cu o treime mai mult decât acum trei ani.

Între timp, salariile au rămas aproape neschimbate, așa că multe familii sunt nevoite să taie de pe listă tot ce nu mai pot acoperi.

Bătaie cu bâte și topoare în plină stradă la Craiova: un mort și patru răniți. Polițiștii au reținut 3 oameni

Alte știri

Cristina Nemerovschi, autoare inclusă în programa pentru Bacalaureat, despre viața de scriitor în România: „Piața de carte este pe patul de moarte"
Interviu
Știri România 19:00
Cristina Nemerovschi, autoare inclusă în programa pentru Bacalaureat, despre viața de scriitor în România: „Piața de carte este pe patul de moarte"
RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Știri România 18:52
RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Monden

Întâlnirea emoționantă de care a avut parte Andra. Cu cine s-a revăzut după 20 de ani artista: „Mi-a fost dor de ei și de atmosfera aceea unică"
Stiri Mondene 16:57
Întâlnirea emoționantă de care a avut parte Andra. Cu cine s-a revăzut după 20 de ani artista: „Mi-a fost dor de ei și de atmosfera aceea unică"
Cât costă școala privată unde învață băiețelul lui Ștefan Bănică Jr și al Laviniei Pîrva. Alexandru are șase ani și e coleg cu fetița Alessandrei Stoicescu
Stiri Mondene 15:39
Cât costă școala privată unde învață băiețelul lui Ștefan Bănică Jr și al Laviniei Pîrva. Alexandru are șase ani și e coleg cu fetița Alessandrei Stoicescu
Politic

Premierul Bolojan nu va demisiona dacă CCR respinge Pachetul 2, spune Moșteanu: „Nu are cine să-l înlocuiască"
Politică 17:45
Premierul Bolojan nu va demisiona dacă CCR respinge Pachetul 2, spune Moșteanu: „Nu are cine să-l înlocuiască"
Jocul suveraniștilor „pacifiști". AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Analiză
Politică 10:00
Jocul suveraniștilor „pacifiști". AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
