Românii erau angajați la firma de construcții a celui de-al doilea frate ca vârstă dintre cei cinci inculpați, un kosovar de 45 de ani.

La începutul lunii decembrie 2023, românii s-au înțeles cu angajatorul lor să se întâlnească la stația de service Fuchsberg Nord, pe autostrada A3 din Freienbach.

Acolo trebuiau să predea mașina firmei și să își primească salariul. Însă, în loc de bani, au primit o bătaie zdravănă.

Conform rechizitoriului, puțin după ora 19.00, din mai multe mașini au coborât doi frați, un fiu și un nepot de-ai angajatorului și i-au atacat pe românii care așteptau acolo, folosind bâte, țevi de fier, obiecte similare și chiar o lanternă.

Victimele au încercat să fugă, dar au fost prinse și bătute. Unul dintre românii a suferit tăieturi în timp ce încerca să îi ia atacatorului un cuțit, iar alții au suferit răni la cap, julituri și vânătăi.

Pedepse pentru toți 5 inculpații, iar 2 trebuie să meargă la închisoare

Procurorul a cerut pedepse cu închisoarea de cel puțin un an pentru toți cei cinci inculpați. În cazul angajatorului – deja condamnat de patru ori anterior – și al fratelui său de 42 de ani – condamnat de șase ori – pedepsele trebuiau executate efectiv.

Acuzațiile s-au bazat pe declarațiile victimelor, pe datele telefonice care dovedeau prezența inculpaților la locul faptei, pe urme ADN și pe înregistrări video.

De asemenea, procurorul a cerut interdicția de a rămâne în Elveția timp de opt ani pentru patru dintre inculpați.

În fața instanței, toți inculpații au refuzat să dea declarații. Avocații lor au cerut achitare pe principiul „în caz de dubiu, în favoarea inculpatului”, argumentând că pe înregistrările video nu pot fi recunoscuți și că prezența telefoanelor mobile nu dovedește neapărat și prezența fizică a proprietarilor acestora.

Tribunalul penal i-a condamnat pe toți inculpații pentru atac și agresiune, iar pe angajator și pentru folosirea intenționată a unor documente de identitate și plăcuțe false de înmatriculare.

Kosovarul, stabilit de 32 de ani în Elveția și proprietar de firmă din 2020, a primit o pedeapsă de 12 luni de închisoare, plus o penalizare de 20 de zile-amendă a câte 128 de euro. În plus, va fi expulzat din Elveția pentru șapte ani.

Fratele său, și el cu antecedente penale, a primit aceeași pedeapsă – un an de închisoare și expulzare pentru șapte ani.

Fratele cel mai mare (47 de ani) a fost condamnat la 12 luni de închisoare cu suspendare (termen de încercare de doi ani). Din cauza faptului că suferă de cancer, s-a renunțat la expulzarea sa.

Agresorii, puși la cheltuieli de judecată de 125.000 de euro

Fiul de 20 de ani al șefului firmei a primit un an de închisoare cu suspendare (termen de încercare de trei ani), având deja două condamnări anterioare la tribunalul pentru minori.

Expulzarea din țară nu s-a aplicat în cazul său, deoarece s-a născut în Elveția.

Nepotul de 25 de ani a fost și el condamnat la un an de închisoare cu suspendare (termen de încercare de trei ani, din cauza antecedentelor penale). Și în cazul lui s-a renunțat la expulzare, fiind născut în Elveția.

Toți inculpații trebuie să achite costurile de judecată, cuprinse între 19.801 și 24.617 euro fiecare. Hotărârile nu sunt încă definitive.