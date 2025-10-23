Țigări contrafăcute și milioane evazionate: cum funcționau fabricile ilegale din Torino

O amplă operațiune comună a Gărzii Financiare și a Carabinierilor din Torino, coordonată de Parchetul local, a vizat combaterea contrabandei cu tutun, a contrafacerii și a exploatării prin muncă. Ancheta, denumită „Chain Smoking”, a dus la confiscarea a peste 250 de tone de tutun și la arestarea a opt persoane de naționalitate ucraineană, română și moldoveană, relatează publicația Prima Settimo.

Anchetatorii italieni au descoperit cinci fabrici clandestine și două depozite între Torino și zona de nord a orașului, în cartierele Madonna di Campagna, Barca și Rebaudengo, dar și în comunele Caselle Torinese și Venaria Reale. Capacitatea de producție a acestor linii de producție era una uriașă, dovadă fiind cantitățile impresionante de tutun confiscat: în total, peste 230 de tone de tutun prelucrat provenit din afara Uniunii Europene și circa 22 de tone de țigări, majoritatea deja ambalate în pachete cu mărci contrafăcute ale unor branduri internaționale.

Fabricile erau camuflate în zone industriale, sub aparența unor activități comerciale legitime, dar dotate cu măsuri de securitate care să ascundă producția ilegală de țigări din interior.

Muncitori închiși și obligați la ture epuizante

Odată intrați, anchetatorii au găsit linii de producție sofisticate și complet funcționale, cu procese automatizate de mare viteză pentru asamblarea țigărilor și ambalarea pachetelor, folosind tutun mărunțit și materiale auxiliare, toate cu mărci contrafăcute.

În total, au fost descoperite 538 de milioane de componente destinate producerii și ambalării țigărilor. Instalațiile erau alimentate de generatoare electrice, pentru a evita depistarea consumului ridicat de curent care ar fi trădat activitatea industrială.

Ferestrele către exterior erau acoperite complet, iar în spațiile interioare, iluminate doar artificial, au fost amenajate dormitoare pentru muncitori, proveniți din Europa de Est, exploatați și lipsiți de orice măsuri de siguranță.

Ancheta a scos la iveală condiții degradante și de exploatare extremă: muncitorii erau închiși în fabrici, fără contact cu exteriorul, obligați să lucreze în ture epuizante, fără odihnă, lipsiți de drepturi și protecție.

Români, ucraineni și moldoveni, în spatele unei afaceri uriașe, de peste 175 de milioane de euro

Analizele efectuate asupra liniilor de producție au arătat o activitate intensă: fiecare linie producea până la 48.000 de pachete de țigări pe zi, ceea ce înseamnă un volum total de cel puțin 35 de milioane de pachete (aproximativ 700 de tone). Profitul organizatorilor este estimat la cel puțin 175 de milioane de euro, cu o evaziune de accize de circa 112 milioane de euro și TVA de 28 de milioane.

În total, opt persoane de naționalitate ucraineană, română și moldoveană au fost arestate în flagrant.

Care sunt pedepsele pentru traficul de țigări în Italia

În Italia, pedepsele pentru traficul ilegal de țigări sunt severe și pot include amenzi consistente și pedepse privative de libertate. Contrabanda cu țigări este considerată o infracțiune gravă, deoarece afectează veniturile statului și pune în pericol sănătatea publică.

Pentru simpla aruncare a unui muc de țigară pe stradă, amenda poate ajunge la peste 1.000 de euro, iar pentru deșeuri mai mari precum PET-uri sau pungi de gunoi amenzile pot urca până la 18.000 de euro. În cazul traficului de țigări, pedepsele pot include ani de închisoare, în funcție de gravitatea faptei, cantitatea implicată și modul de desfășurare a activității ilegale.

Autoritățile italiene aplică sancțiuni penale pentru fabricarea, distribuția și transportul ilegal de țigări, iar în cazul rețelelor organizate, pedepsele pot ajunge la ani buni de închisoare, alături de confiscări și alte măsuri legale.

