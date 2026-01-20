Tomáš Pejpek, viceprimarul din Olomouc, oraș cu peste 100.000 de locuitori, a descris situația drept „o prostie” și a anunțat discuții cu firma responsabilă. Potrivit acestuia, „municipalitatea va rezolva problema cu furnizorul”.

Scandal în Olomouc, unde lucrătorii unei firme de construcții au pictat marcaje rutiere pe zăpada înghețată, generând un val de critici pe rețelele sociale.

Incidentul s-a petrecut pe străzile din cartierul Nové Sady, unde simbolurile pentru pistele de biciclete au fost aplicate fără a curăța mai întâi drumurile, direct pe zăpada înghețată.

Fotografiile cu marcajele bizare, care seamănă mai degrabă cu desenele copiilor pe gheață decât cu marcaje rutiere profesionale, au devenit virale.

Comentariile ironice nu au întârziat să apară: „Să mergi pe bicicletă în Olomouc este o artă, de ce să nu fie și marcajele un act artistic?”.

Ordinul a fost clar. Trebuie vopsit cu orice preț, nu e timp să te gândești unde e zăpada!

Pentru această „lucrare”, Primăria Olomouc a alocat un buget de 25 de milioane de coroane, peste un milion de euro, pentru reparațiile drumurilor și alte proiecte, dar calitatea muncii lasă mult de dorit.

Viceprimarul Tomáš Pejpek („ProOlomouc și Piráti”) a declarat că autoritățile locale vor discuta problema cu firma responsabilă.

Criticile nu s-au limitat la executanți, ci au vizat și primăria, care a acceptat lucrarea. „Cineva de la primărie a aprobat această lucrare și factura aferentă”, a scris un utilizator pe forumul de discuții.

Dincolo de glume și ironii, incidentul ridică întrebări serioase despre gestionarea fondurilor publice și responsabilitatea autorităților locale.

