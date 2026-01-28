Muncește zilnic, ca să poată supraviețui

Muriel Connick lucrează la un magazin Burlington din Pompano Beach, la aproximativ 15 minute de casa sa. În fiecare zi, vine la serviciu și aranjează hainele pe rafturi, pentru că banii primiți din pensia de stat nu acoperă toate costurile.

„Este chiria, este rata la mașină, asigurarea, telefonul, electricitatea și cablul”, a spus ea într-un interviu acordat postului local WSVN.

Situația femeii a devenit cunoscută după ce a fost remarcată de o clientă, April Steele, care a văzut-o muncind în magazin și nu i-a venit să creadă.

„Mi s-a strâns inima. M-am întrebat: de ce lucrează o femeie de 92 de ani? Mi s-a părut de necrezut”, a povestit Steele. Impresionată, femeia a decis să spună povestea lui Muriel într-un grup local de Facebook.

O strângere de fonduri i-a schimbat viața

La scurt timp, April Steele a lansat o campanie GoFundMe, cu scopul de a strânge bani pentru ca Muriel Connick să își poată repara locuința și, eventual, să se poată retrage din muncă. Rezultatul a fost uluitor. În doar câteva săptămâni, persoane complet necunoscute au donat aproape 60.000 de dolari.

Banii sunt destinați, printre altele, reparării podelei din casa mobilă în care locuiește Muriel. Pardoseala este ruptă și ridicată pe alocuri, ceea ce reprezintă un pericol major de cădere pentru o persoană în vârstă. Muriel Connick a aflat abia ulterior ce se întâmplase.

„Am fost foarte surprinsă. Nu știam că va face toate acestea. Credeam că o să-mi dea doar o felicitare și să-mi spună: «Asta e ca să te ajute»”, a spus ea. „Le mulțumesc din suflet”, a mai adăugat femeia.

Respectată și de colegii de muncă

Muriel nu este apreciată doar de oamenii care au donat, ci și de colegii ei. Un angajat al magazinului a scris pe pagina campaniei că este „extrem de amabilă și incredibil de puternică”.

„Vine la muncă în fiecare zi și muncește mai mult decât mulți alții”, a spus colegul său, care a mai povestit că Muriel a încercat recent să obțină ajutor financiar printr-un fond intern al companiei, pentru a-și repara țevile sparte de sub locuință, însă cererea i-a fost respinsă. Nu este clar de ce.

Dincolo de ajutorul financiar, între Muriel Connick și April Steele s-a legat o prietenie. Cele două au fost surprinse îmbrățișându-se și sărbătorind, după ce au aflat câți oameni au ales să o ajute.

April Steele speră ca, în urma donațiilor, Muriel să își poată repara casa și să se retragă, în sfârșit, din muncă.

