Cazul fetiței de 13 ani care a fost persecutată după ce a făcut un desen împotriva războiului, la o oră de artă din aprilie 2022, continuă să aibă ecouri în Rusia.

La un concert de acum două zile, Alexander „Chacha” Ivanov, solistul trupei punk Naive, a purtat un tricou cu numele Mașei Moskaleva și a vorbit publicului despre cazul ei.

„Prieteni, profit de această ocazie. Nu pot să o ratez, am încercat să ignor această poveste, dar nu știu, nu pot să o fac, nu înțeleg de ce, a funcționat cu orice altceva. Dar treaba asta cu Mașa Moskaleva cumva nu vrea să mă lase în pace”, a spus Ivanov.

„Poate pentru că propria mea fiică are cam aceeași vârstă – ea are 14 ani, iar Mașa are 13 ani. Prieteni, vreau să vă rog să căutați pe Google acest caz, să aflați ce s-a întâmplat, să fiți îngroziți de ceea ce i s-a întâmplat Mașei și familiei ei din cauza unui desen pe care l-a făcut în timpul orelor de artă”, a declarat muzicianul.

Publicul din clubul 1930, din Moscova, scrie publicația rusească, a reacționat la cuvintele muzicianului cu aplauze și a început să scandeze „La naiba cu războiul!”.

Pentru Mașa Moskaleva, elevă în clasa a șasea din orașul Efremov, regiunea Tula, problemele au început când a făcut un desen împotriva războiului, cu mesajele „Nu, războiului!” și „Glorie Ucrainei!” în timpul orei de artă.

Profesoara l-a informat pe directorul școlii care, la rândul său, a sunat la poliție, a povestit Moskalev.

Ulterior, Moskaleva a fost interogată de FSB, iar tatăl ei, Alexei Moskalev, care o creștea singur, a fost acuzat de „discreditarea” armatei, pe baza unor postări de pe rețelele sociale.

La începutul lunii martie 2023, Moskalev a fost pus în arest la domiciliu, iar fiica sa a fost plasată în custodia statului, în așteptarea decăderii bărbatului din drepturile părintești.

Pe 28 martie, un tribunal regional din Tula l-a condamnat pe Moskalev la doi ani de închisoare. Bărbatul a fost prins în Belarus, unde încercase să evadeze, și adus înapoi în țară.

Între timp, mama înstrăinată a Mașei și-a ridicat fiica din custodia statului.

Kremlinul a apărat cazul deschis de autorități împotriva lui Alexei Moskalev, descriind drept „deplorabil” modul în care acesta a avut grijă de fata lui, ca părinte.

