Nadia Comăneci a gătit ardei umpluți

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, pe 30 decembrie, Nadia a oferit „un strop de savoare românească” prietenilor săi. Aceasta a împărtășit, pe Facebook, o rețetă simplă de ardei umpluți cu carne tocată de curcan, orez, ceapă, usturoi, pastă de tomate, roșii, ardei și condimente.

„Curcan, trei ouă, orez, ardei… Un pic de tradiție românească. Vrei și tu?”, spune ea, în videoclip.

Mesajul transmis de Nadia de Anul Nou

Nadia Comăneci a transmis și un mesaj de Anul Nou, atât în engleză, cât și în română. În 2026, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci”. Astfel, va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată în data de 29 mai.

„A sosit momentul să spunem la revedere lui 2025. Anul 2026 să fie un an frumos, cu multă, multă sănătate. Să sărbătorim multe lucruri istorice. Abia aștept să revăd pe toată lumea! La mulţi ani, 2026!”, a transmis Nadia Comăneci.

