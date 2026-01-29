În prezent, ISS este ocupată de doar trei astronauți: Chris Williams (NASA) și cosmonauții Serghei Kud-Svercikov și Serghei Mikaev, care gestionează mentenanța și experimentele științifice.

Această situație a apărut după ce echipajul anterior, Crew-11, a fost evacuat pe 14 ianuarie din cauza unei probleme medicale a unui membru al echipei.

Echipajul Crew-12, condus de astronauta NASA Jessica Meir, include și pilotul Jack Hathaway (NASA), Sophie Adenot de la Agenția Spațială Europeană și cosmonautul Andrei Fediaev de la Roskosmos. Fediaev a fost adăugat echipei în decembrie 2025, înlocuindu-l pe Oleg Artemiev, retras din motive ce ar putea fi legate de reglementările de securitate națională ale SUA.

„Crew-12 va efectua o misiune extinsă de nouă luni, față de cele șase luni obișnuite”, arată Space.com. Aceasta va fi a doua misiune spațială pentru Meir și Fediaev, în timp ce Hathaway și Adenot vor debuta în acest rol.

Lansarea este programată pe 11 februarie, ora 11.00 GMT, de la Complexul de Lansare 40 din Cape Canaveral, Florida. NASA a stabilit date de rezervă pentru 12 și 13 februarie, în cazul unor întârzieri. Crew-12 își va uni forțele cu echipa deja aflată pe ISS pentru a continua activitățile științifice și operaționale.