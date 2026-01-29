O misiune istorică, cu un risc recunoscut: s-a întâmplat și în 2022

Cel mai devreme pe 6 februarie, patru astronauți ar putea porni într-un zbor istoric în jurul Lunii, în cadrul misiunii Artemis II. Ei vor urca la bordul capsulei Orion a NASA, o navă spațială cu un diametru de aproximativ 5 metri, despre care se știe deja că are o problemă tehnică.

Check out more images of the #Artemis II rocket and Orion spacecraft as they made the 4.2 mile journey from the VAB to Launch Complex 39B! 📷 - https://t.co/xHhp44Qzr4 pic.twitter.com/XWDUrrQxhd — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) January 18, 2026

Este vorba despre scutul termic, componenta care protejează astronauții atunci când nava reintră în atmosfera Pământului, unde temperaturile pot depăși 2.700 de grade Celsius. Mai mulți experți au cerut ca misiunea să nu fie lansată cu oameni la bord, însă NASA susține că situația este sub control și că echipajul poate reveni în siguranță pe Pământ.

Scutul termic al capsulei Orion pentru Artemis II este aproape identic cu cel folosit la Artemis I, un zbor de test fără echipaj, desfășurat în 2022. După revenirea pe Pământ, scutul termic a prezentat daune neașteptate după ce bucăți din material s-au desprins, lăsând găuri vizibile în suprafață.

🇺🇸 NASAS NEXT BIG TEST IS NOT GOING TO THE MOON, ITS COMING BACK



NASA is gearing up for Artemis II, the first time Orion will carry astronauts, and the scariest part is the ride home.



This is the kind of lunar re-entry NASA has not done in more than 50 years, and Orion will… pic.twitter.com/Nhn2Q6l5ww — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 31, 2025

NASA a deschis o investigație și a recunoscut că scutul nu s-a comportat așa cum era proiectat. Totuși, agenția a concluzionat ulterior că, chiar dacă ar fi existat astronauți la bord, aceștia nu ar fi fost în pericol în timpul zborului de test.

De ce nu schimbă NASA piesa: „Este un scut termic deviant”

Dr. Danny Olivas, fost astronaut NASA și membru al echipei independente care a analizat problema, spune clar că scutul nu este ideal.

„Acesta este un scut termic deviant. Nu există nicio îndoială. Nu este scutul pe care NASA și-ar dori să-l ofere astronauților”, a declarat el. Cu toate acestea, Olivas afirmă că, după ani de analize, agenția „a înțeles problema” și știe ce riscuri își asumă.

Capsula Orion destinată misiunii Artemis II avea scutul termic montat încă înainte de zborul Artemis I. Înlocuirea lui nu mai este posibilă din punct de vedere tehnic. Așa că, în loc să reproiecteze scutul, NASA a decis să modifice traiectoria de reintrare în atmosferă. Noul traseu este mai abrupt și reduce timpul în care nava este expusă la temperaturi maxime.

„Am modificat profilul de reintrare. Am recâștigat o marjă de siguranță și mă simt foarte bine în legătură cu Artemis II”, a spus administratorul NASA, Jared Isaacman.

Artemis II, un risc recunoscut chiar și de cei optimiști

Nu toți experții sunt de acord cu această decizie. Dr. Charlie Camarda, specialist în scuturi termice și fost astronaut NASA, consideră că schimbarea traiectoriei nu este suficientă: „Ce vor să facă este nebunie”, a spus Camarda, care a făcut parte și din primul echipaj al navetei spațiale lansat după dezastrul Columbia din 2003.

From Apollo to Artemis: Artemis II will be the first flight with crew aboard the Orion spacecraft and Space Launch System (SLS) rocket. Similar to the Apollo 8 mission, Artemis II will fly around the moon to confirm all the spacecrafts systems operate as designed with crew… pic.twitter.com/0288Qa8hUo — Kennedy Space Center Visitor Complex (@ExploreSpaceKSC) January 26, 2026

El susține că NASA „amână problema” și că riscul real nu poate fi prezis cu exactitate prin simulări computerizate. Chiar și specialiștii care cred că misiunea este sigură admit că scutul termic va suferi daune la revenire.

„Va crăpa? Da, va crăpa”, a spus Olivas.

Sub stratul de protecție există însă o structură compozită care, în teste, a rezistat temporar la temperaturi extreme. Aceasta nu a fost gândită ca soluție de rezervă, dar oferă un nivel suplimentar de siguranță.

„Nu am temeri serioase că echipajul este în pericol”, a declarat Steve Scotti, cercetător NASA implicat în analiza problemei, subliniind totuși că riscul nu este mic, ci „moderat”.

Patru astronauți vor pleca în misiunea extrem de riscantă

Echipajul Artemis II este format din trei astronauți NASA, Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, și un astronaut al Agenției Spațiale Canadiene, Jeremy Hansen. Misiunea lor presupune ocolirea Lunii, fără aselenizare, și revenirea pe Pământ. Comandantul misiunii, Reid Wiseman, a spus că investigația NASA a identificat cauza problemei și că noua traiectorie de reintrare face ca zborul să fie sigur.

The @NASAArtemis II crew will journey around the Moon and back to Earth and you can join them (digitally)!

Sign up to have your name fly inside the Orion spacecraft. https://t.co/xxnF1bYBp4 pic.twitter.com/ckjJyagT5J — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) January 5, 2026

Și nu este prima dată când NASA subestimează riscurile, explică Camarda pentru CNN. Din 135 de misiuni, două s-au încheiat cu dezastre, Challenger în 1986 și Columbia în 2003, provocând moartea a 14 astronauți.

„Istoria noastră nu este perfectă”, a recunoscut și Olivas. „Uneori avem noroc, iar apoi ajungem să confundăm norocul cu faptul că am luat cele mai bune decizii”.

NASA este aproape de aprobarea finală a zborului Artemis II, după ultimele evaluări de risc. Cei patru astronauți ai misiunii Artemis 2 au intrat deja în carantină înaintea lansării. Agenția susține că a testat toate scenariile posibile și că siguranța rămâne prioritatea numărul unu.



