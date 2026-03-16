Botezul cu 1.000 de invitați și două pereche de nași

În iulie 2024, George Simion a organizat cu mare fast petrecerea de botez a fiului său în Gura Humorului, județul Suceava, unde a invitat 1.000 de persoane.

Liderul AUR a ales două perechi de nași: una din zonă, iar cealaltă din județul Tulcea, formată din omul de afaceri Dina Mergeani și soția sa.

Dina Mergeani alături de George și Ilinca Simion (sursa foto: Monitorul de Suceava)

Contactat pentru un punct de vedere, afaceristul a confirmat că este nașul de botez al copilului lui George Simion.

„Am acceptat acest rol exclusiv în plan personal și spiritual, fiind un gest creștinesc și o responsabilitate spirituală pe care am acceptat-o cu respect față de valorile familiei și ale credinței. Prin urmare, rolul meu de naș de botez trebuie înțeles strict în plan personal și religios, fără legătură cu viața politică”, a transmis Dina Mergeani pentru Libertatea.

„Nu am apartenență politică și nici implicare în activitatea vreunui partid”

Înainte de a deveni naș de botez, Dina Mergeani a participat în 2022 la un eveniment organizat în cadrul Topul Național al Firmelor Private din România, manifestare care se desfășoară anual.

Într-una dintre fotografiile realizate atunci, afaceristul apare alături de fostul deputat PSD de Tulcea Lucian Simion din perioada 2016–2020 și de deputatul liberal de la acea vreme, George Șișcu.

Dina Mergeani alături de Lucian Simion (PSD) și George Șișcu (PNL)

Anul trecut, Dina Mergeani apărea într-o altă fotografie, într-un cadru mult mai informal, alături de Sergiu Constantinescu, actual deputat PSD de Tulcea și primarul social-democrat al comunei Jurilovca, Eugen Ion.

Dina Mergeani alături de social-democrații Sergiu Constantinescu și Eugen Ion

„Sunt antreprenor local din județul Tulcea și nu am apartenență politică și nici implicare în activitatea vreunui partid. Într-o comunitate precum cea din Tulcea unde oamenii se cunosc între ei, este normal ca relațiile să fie înainte de toate, unele sociale și umane. Eventualele fotografii și apariții publice alături de persoane din zona politică nu au o semnificație politică și nu reprezintă susținerea vreunui partid sau a unei agende politice. Consider că astfel de momente trebuie privite în contextul firesc al vieții unei comunități și al relațiilor interumane”, a transmis Dina Mergeani.

Afacerile cu cereale de peste un miliard de lei

Mergeani deține mai multe firme din județul Tulcea, specializate în agricultură. Cea mai cunoscută dintre acestea este Cereale Colect Distribution SRL, unde omul de afaceri deține jumătate din acțiuni, alături de fratele său.

În anul 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 1,2 miliarde lei, în creștere cu 41% față de anul precedent, potrivit calculelor realizate de Ziarul Financiar.

Firma se numără astfel printre cei mai importanți traderi de cereale la nivel național.

Unul dintre punctele de lucru utilizate de Cereale Colect Distribution SRL a fost în Portul Constanța, acolo unde compania a activat în perioada 2013–2025, potrivit datelor publicate de termene.ro.

Resortul Razelm de patru stele din Delta Dunării

Dina Mergeani deține unul dintre cele mai luxoase hoteluri din județul Tulcea. Razelm Luxury Resort este situat în comuna Jurilovca și are deschidere către rezervația Deltei Dunării.

Razelm Luxury Resort. Foto: Facebook

Deschis în 2022, proiectul era prezentat inițial drept o pensiune modestă, cu 14 camere, destinată familiilor și prietenilor proprietarilor. Ulterior, după o investiție de peste 6 milioane de euro, unitatea a fost transformată într-un resort de patru stele, potrivit BizPlus.

De-a lungul timpului, mai mulți influenceri au promovat online resortul Razelm Luxury Resort, deținut de Dina Mergeani.

creatorii de conținut care promovau resortul Razelm

Meda Consulting SRL, compania care deține ansamblul turistic Razelm Luxury Resort, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de peste 5,2 milioane de lei și o pierdere care depășește două milioane de lei.

Datoriile societății sunt de cel puțin 40 de milioane de lei, potrivit datelor publicate de termene.ro.

