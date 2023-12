Cazul care a cutremurat Polonia: Natalia, o fată de 14 ani, a murit înghețată, în drum spre școală, fără ca nimeni s-o ajute

Ca în fiecare dimineață, Natalia a plecat la școală, marți, 28 noiembrie. Dar ea nu a mai ajuns la cursuri.

În jurul orei 8.15, Natalia și-a sunat tatăl, pe Grzegorz, și i-a spus că nu se simțea bine: „Tata, e întuneric în fața ochilor mei… Mă simt slăbită. Sunt deja întinsă la pământ. Nu știu unde sunt”. Apoi apelul s-a închis. Ulterior, părintele disperat nu și-a mai putut contacta copilul

Tatăl Nataliei a început imediat o căutare disperată a fiicei sale, pornind alături de mai mulți prieteni pe urmele fiicei sale. Însă Natalia nu era nicăieri, așa că s-a dus la o secție de poliție, în jurul orei 10.00, anunțând dispariția.

Oficialii nu au fi luat măsuri imediate, acuză familia. O rudă a dezvăluit că poliția l-a interogat, inițial, pe tată, „în loc să localizeze rapid telefonul mobil al fetei”. „Două ore au stat să facă documente”, acuză rudele.

În cele din urmă, poliția a demarat căutările. Însă nu ofițerii au găsit-o pe fetiță, ci un prieten de-ai tatălui, Rafał. Copila a fost recuperată la ora 13.30. Zăcea nemișcată în zăpadă, lângă un panou de afișaj publicitar, în apropiere de o parcare Aldi.

„A fost inuman, a fost ignoranță. Ar fi trebuit să acționeze imediat. Ar fi putut sări peste procedurile rigide și să completeze documentele mai târziu. Era suficient să-i urmărească telefonul, să iasă pe teren cu polițiști și câini”, adaugă Rafał.

Afară erau minus 3 grade Celsius. Ea s-a așezat pe axul de metal al panoului, unde a leșinat. „Era ger, ningea. Îmi pot imagina ce a a trecut”, spune Rafał.

Niciunul dintre angajații sau clienții supermarketului nu a observat-o pe fată în zăpadă. Zeci de oameni au trecut pe lângă ea. Nici un șofer nu a oprit.

Când Natalia a fost găsită la aproximativ 5 ore după apelul ei de urgență, suferea de hipotermie severă. Ar fi avut o temperatură a corpului de doar 22 de grade Celsius când salvatorii au dus-o, în cele din urmă, la un spital, în jurul orei 14.00, după măsuri de prim-ajutor la fața locului.

Rafał a găsit-o pe Natalia cu telefonul în mână și degetul pe tastatură.

Când am găsit-o în zăpadă, l-am sunat pe Grzegorz, a ajuns la mine imediat. Natalia nu avea puls. Telefonul era activ, trebuia doar să urmărească semnalul. Am dus-o la magazin, într-un loc cald, și am chemat ajutor. Niciunul dintre trecători nu a reacționat, cum este posibil?