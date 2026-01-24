Aceste măsuri, prevăzute în cadrul noului concept NATO de apărare multistratificată, au drept scop întărirea capacității de descurajare a unui atac din partea Rusiei, a cărei postură agresivă a ieșit pe deplin la suprafață prin războiul declanșat împotriva Ucrainei și riscă să se extindă împotriva alianței occidentale de apărare.

Noul concept prevede ca NATO să încetinească sau să oprească un atacator într-un stadiu incipient datorită unor sisteme de înaltă tehnologie.

De-a lungul granițelor alianței cu Rusia și Belarus urmează să fie creată o zonă care s-ar baza în mare măsură pe supraveghere, precum și pe sisteme operate de la distanță sau semiautomate, pe care un adversar ar trebui mai întâi să le depășească pentru a putea avansa.

Thomas Lowin, adjunct al șefului de stat major pentru operațiuni la comandamentul terestru al NATO din Izmir (Turcia), a declarat pentru ziarul german Welt că supravegherea de-a lungul Flancului Estic se va baza pe sisteme care colectează date la sol, în aer, în spațiu și în domeniul digital.

Toate aceste informații vor fi puse la dispoziția aliaților din NATO în timp real. Ar putea fi utilizate sisteme fixe și mobile, cum ar fi senzori radar, acustici și optici, alături de date de la sateliți, drone și avioane de recunoaștere.

Direct de-a lungul granițelor, NATO intenționează să stabilească o „zonă fierbinte”, concepută pentru a opri sau încetini atacatorii din timp. Zona ar putea include drone înarmate, vehicule de luptă semiautonome, sisteme robotizate și capacități automate de apărare aeriană, a precizat oficialul de rang înalt din NATO.

Lowin a subliniat însă că deciziile privind utilizarea forței vor rămâne întotdeauna la latitudinea oamenilor, în conformitate cu regulile de angajament și standardele etice.

Potrivit acestuia, NATO pre-poziționează deja echipamente militare, dar că de-acum încolo vor fi transferate stocuri mult mai mari în statele din prima linie, inclusiv arme și muniții atât pentru sistemele automate, cât și pentru forțele alianței de apărare.

În pofida utilizării tot mai mari a automatizării, numărul trupelor nu va fi redus, a dat asigurări Thomas Lowin. În opinia lui, sistemele fără pilot nu sunt suficiente pentru a descuraja sau opri un adversar pe termen lung.