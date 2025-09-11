Navă de 60 de milioane de dolari a Rusiei, lovită în plin de o dronă ucraineană. Moscova are doar 4 asemenea nave

Este vorba de o navă multifuncțională din clasa MPSV07 a Flotei Ruse din Marea Neagră care se afla în apropiere de Novorossisk. Nava a fost pusă în funcțiune în 2015, iar Rusia are doar patru astfel de nave în serviciu, potrivit Nexta TV.

Nava era echipată cu sisteme electronice avansate de informații, complexe de scufundare și echipamente de cercetare a fundului mării. În momentul atacului, nava patrulă în apropierea golfului Novorossisk.

O dronă de atac ucraineană a lovit puntea navei, distrugând echipamentele de navigație, comunicații și recunoaștere electronică. Nava a fost avariată și va necesita reparații costisitoare.

Principalele caracteristici ale navei MPSV07:

navă multifuncțională de suport și recunoaștere maritimă. A fost pusă în funcțiune în 2015

echipamente la bord: sisteme electronice avansate de informații și recunoaștere; complexe de scufundare pentru misiuni subacvatice;

echipamente de cercetare a fundului mării.

puncte forte: patrulare, cercetare, recunoaștere electronică, suport pentru scafandri și misiuni submarine.

minusuri: doar patru nave în dotare

valoare estimată: aproximativ 60 de milioane de dolari. A

vapacități speciale: poate susține operațiuni de lungă durată pe mare și dispune de tehnologii moderne de comunicații și navigație.

Comparație cu nave NATO de tip Seabed Warfare (folosite de UK și Norvegia)

protecția infrastructurii submarine (cabluri, conducte).

echipamente: drone subacvatice, vehicule telecomandate (ROV), senzori pentru cercetarea fundului mării.

puncte forte: integrare cu drone autonome și capabilități de acțiune în apele adânci.

limitare: orientate pe o nișă (infrastructură critică), nu la fel de „generaliste” ca MPSV07.

Diferențe cheie Occident-Rusia

Rusia își sprijină Flota Mării Negre pe nave rare, dar multifuncționale, capabile să facă de toate – de la recunoaștere la cercetare subacvatică. În schimb, SUA și NATO se bazează pe unități numeroase și specializate, dotate cu tehnologii de vârf pentru detecția submarinelor și protecția infrastructurii submarine.

Grafic Tass

Cele mai importante nave ale Rusiei distruse sau avariate de Ucraina

Nava crucișător Moscova: lovită pe 14 aprilie 2022 de două rachete Neptune, s-a scufundat în Marea Neagră.

Nava de desant Olenegorski Gorniak: lovită pe 4 august 2023 de o dronă navală în portul Novorossisk, grav avariată.

Nava de desant Novocerkassk: distrusă pe 26 decembrie 2023 de rachete Storm Shadow în portul Feodosia (Crimeea).

Nava de desant Caesar Kunikov: scufundată pe 14 februarie 2024 de drone navale lângă Alușta (Crimeea).

Patrula Sergfei Kotov: scufundată pe 5 martie 2024 de drone navale lângă Kerci.

Fregata Admiral Makarov: avariată pe 29 octombrie 2022 în atacul cu drone maritime asupra Sevastopolului.

Dragor de mine Ivan Golubets: avariat pe 29 octombrie 2022 în același atac asupra Sevastopolului.

Corveta Samum: avariată pe 14 septembrie 2023 de o dronă navală lângă Sevastopol.

Submarin diesel-electric Rostov-pe-Don: avariat pe 13 septembrie 2023 în atacul cu rachete asupra șantierului naval din Sevastopol.