Peste 1.000 de nave au navigat în orb și au avut semnalul GPS bruiat

În zona Emiratelor Arabe Unite și a Golfului Oman, aproape jumătate dintre cele 2.000 de nave prezente au navigat în orb mai multe minute din cauza bruiajului, relatează portalul de știri Bfmtv.com. Majoritatea acestor nave se află în largul apelor din Emiratele Arabe Unite și Oman.

De la începutul războiului din Iran, traficul din Strâmtoarea Ormuz a scăzut cu 70%. Majoritatea navelor din zonă au făcut întoarceri în U, au fost deviate către rute alternative sau au început să stagneze în Golful Oman.

Navele utilizează tehnologie GPS vece de mai bine de 20 de ani

Un sistem de poziționare globală prin satelit (GPS) funcționează prin transmiterea unor semnale temporale de către constelații de sateliți către dispozitivele de recepție de pe Pământ. Tehnologia modernă permite smartphone-urilor să acceseze semnale de la patru sisteme globale: GPS-ul american, Galileo (Europa), GLONASS (Rusia) și BeiDou (China). Totuși, majoritatea navelor comerciale folosesc doar semnalul GPS civil original, cunoscut sub numele de L1 C/A, care datează de la începutul anilor 1990.

„Majoritatea acestor nave nu utilizează decât semnalul GPS civil original, cunoscut sub numele de L1 C/A, care există încă din anii 1990”, explică Todd Humphreys, profesor la Universitatea din Texas, Austin, pentru sursa citată mai sus.

Humphreys atrage atenția că nici măcar avioanele nu sunt dotate cu receptoare GPS capabile să interpreteze alte semnale decât L1 C/A, fiind în urmă cu 15 ani în ceea ce privește tehnologia.

Cum a fost posibil ca semnalul celor peste 1.000 de nave să fie bruiat în Orientul Mijlociu

Pe de altă parte, autoarea Katherine Dunn, care va publica în curând o carte despre istoria GPS-ului, spune că „bruiajul unui semnal GPS este ușor de realizat. Este nevoie doar de un emițător radio care emite pe aceeași frecvență, dar cu o putere mai mare. Este, practic, un zid de zgomot”.

Există și tehnici mai periculoase, cum ar fi „spoofing-ul”, care afectează sistemul de identificare automată al navelor (AIS). Fiecare navă transmite constant un mesaj radio cu identitatea, destinația și poziția sa.

Spoofing-ul manipulează acest sistem, determinând nava să raporteze o poziție greșită sau chiar imposibilă. Astfel, unele cargouri pot apărea, în mod eronat, pe uscat în Iran sau Emirate.

„Astăzi, semnalul GPS nu mai este folosit doar pentru localizare, ci alimentează ceasurile de la bord, radarul și indicatorul de viteză”, explică Dunn.

Navele folosesc metode tradiționale pentru a naviga când semnalul GPS este oprit

În ciuda măsurilor de securitate, cum ar fi escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz, lipsa GPS-ului face navigația extrem de riscantă. Încă de la începutul conflictului, Statele Unite s-au oferit să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz.

„Având în vedere dimensiunea navelor, ajutoarele electronice au devenit esențiale pentru manevrarea lor”, a declarat un căpitan de marină comercială, sub protecția anonimatului.

În absența GPS-ului, echipajele sunt nevoite să folosească metode tradiționale de navigație, precum radarul sau reperele vizuale, metode pe care căpitanul le numește „unelte ale secolului XX”.

Se presupune că bruiajul semnalelor GPS este utilizat atât în scopuri ofensive, cât și defensive, de ambele tabere implicate în conflict. Statele din Golf par să direcționeze aceste tehnici împotriva dronelor iraniene Shahed, ghidate prin satelit, chiar dacă acest lucru perturbă activitățile cotidiene, inclusiv traficul maritim și aerian, mai relatează sursa citată mai sus.

