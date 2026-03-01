Traficul naval comercial prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă îngustă de la granița de sud a Iranului care leagă Golful Persic de Golful Oman și una dintre cele mai vitale artere maritime din lume, a încetinit brusc după atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, potrivit experților din industrie și datelor maritime analizate de The New York Times.

Platforma de urmărire a navelor MarineTraffic a arătat o scădere cu 70% a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit lui Dimitris Ampatzidis, analist senior de risc și conformitate la Kpler, compania-mamă a MarineTraffic. Majoritatea navelor din zonă au făcut întoarceri în U, au fost deviate către rute alternative sau au început să stagneze în Golful Oman, a adăugat el.

🇮🇷🚨URGENT:



Oil tanker traffic through the Strait of Hormuz has come to a complete stop. Global energy routes in turmoil

„Arabia Saudită, Irakul, Emiratele Arabe Unite și Qatarul sunt cele mai expuse”, a spus Ampatzidis, „deoarece majoritatea exporturilor lor de țiței și gaze naturale lichefiate pe mare trec prin Ormuz”.

Totuși, unele nave au continuat să traverseze calea navigabilă, conform datelor de urmărire a navelor de la MarineTraffic și Pole Star Global, o altă firmă de date.

„Bănuiala mea este că încearcă să iasă cât mai există o șansă”, a declarat David Tannenbaum, fost ofițer de conformitate cu sancțiunile din cadrul Trezoreriei SUA.

Armata iraniană a avertizat navele înaintea atacului să evite strâmtoarea, spunând că trecerea prin aceasta este „în prezent nesigură”, potrivit Tasnim, o agenție de știri afiliată Gărzilor Revoluționare Islamice.

Un oficial american a declarat că nu există dovezi că Iranul încearcă o blocadă militară a căii navigabile.

Dar a fost totuși postată o înregistrare audio cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (Gărzile Revoluționare Islamice) făcând anunțuri pe canalul VHF 16 al Marinei, închizând Strâmtoarea Ormuz.

Audio has been posted of the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy making announcements on marine VHF channel 16 closing the Strait of Hormuz.



As of this post, most traffic in the area looks to be proceeding as normal.

Închiderea completă a Strâmtorii Ormuz ar fi dificilă pentru Iran, deoarece ar necesita o prezență militară continuă. Acest lucru ar reduce capacitatea Iranului în alte operațiuni, a spus Ampatzidis. „Din punct de vedere istoric, am văzut mai des hărțuire, confiscări și țintire selectivă a navelor decât o oprire prelungită și absolută a traficului”, a adăugat el.

Președintele Trump a semnalat că SUA vor viza capacitatea Iranului de a proiecta putere pe mare. „Le vom distruge marina”, a spus el într-un discurs video postat pe X și Truth Social imediat după începerea atacurilor.

Conform TankerTrackers.com, o companie care monitorizează transporturile globale de petrol, 55 de petroliere rămân în apele iraniene – 18 încărcate cu țiței și 37 goale. Blocajul din strâmtoare amenință aprovizionarea globală cu petrol și exporturile de petrol ale Iranului.

