SUA își extind dominația energetică în Venezuela

Statele Unite rămân cel mai mare producător de petrol și gaze naturale din lume, datorită politicilor promovate de administrația Trump.

„Președintele Trump a anunțat că Statele Unite vor oferi asigurări de risc politic, la un preț rezonabil, pentru transportatorii de țiței și navele cargo din Golful Persic”, a declarat Karoline Leavitt într-o postare pe X.

Administrația intenționează, de asemenea, să exploateze rezervele de petrol din Venezuela. În cazul în care situația o va impune, marina americană ar putea escorta petroliere prin Strâmtoarea Ormuz. Leavitt a adăugat: „Echipa energetică a președintelui, de la Casa Albă la Secretarii Wright și Bessent, are un plan bine pus la punct”.

Thanks to President Trumps leadership, the United States remains the largest crude oil and natural gas producer in the world.



The Trump Administration will continue to unleash American energy dominance, and tap into our newfound oil in Venezuela.



In addition, President Trump… — Karoline Leavitt (@PressSec) March 5, 2026

Într-o declarație anterioară, Karoline Leavitt a precizat că departamentele Apărării și Energiei colaborează strâns și îl informează regulat pe președintele Donald Trump. Ea a adăugat că, dacă va fi necesar, Marina SUA ar putea escorta tancurile petroliere prin această cale navigabilă strategică. Totuși, Leavitt nu a oferit un calendar exact pentru punerea în aplicare a acestor măsuri.

Întrebată despre posibilitatea desfășurării trupelor americane în Iran, Leavitt a declarat că un astfel de pas nu face parte din planul operațional actual. Cu toate acestea, ea a subliniat că președintele „nu va exclude opțiunile militare”, iar deciziile vor depinde de evoluția situației.

Speculațiile conform cărora administrația Trump ar intenționa să înarmeze forțele kurde pentru a provoca o revoltă populară în Iran au fost respinse de Leavitt drept „complet false”. Ea a confirmat, totuși, că președintele a discutat cu partenerii regionali, inclusiv cu liderii kurzi din nordul Irakului, dar nu a fost încheiat niciun acord pe această temă.

Navigația din Strâmtoarea Ormuz, sub control iranian

Strâmtoarea Ormuz, un canal major pentru exportul de petrol, a devenit din nou un punct central de interes după atacul efectuat de Statele Unite și Israel asupra Iranului sâmbătă, 28 februarie. Incidentul ar putea determina închiderea căii maritime pentru mai multe zile.

Strâmtoarea, situată între Oman și Iran, leagă Golful Persic de Golful Oman și Marea Arabiei. Are o lățime de 33 km în cel mai îngust punct, iar culoarul de navigație măsoară doar 3 km în fiecare direcție.

Aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol trece prin Strâmtoarea Ormuz. În 2025, peste 20 de milioane de barili de țiței, condensat și combustibili au tranzitat zilnic această zonă, conform datelor firmei de analiză Vortexa.

Prețurile petrolului au continuat să crească miercuri, 4 martie, după ce Iranul a atacat nave și instalații energetice, închizând navigația prin Strâmtoarea Ormuz. Acest fapt a dus la oprirea producției în țări precum Qatar și Irak și la blocarea exporturilor.

Potrivit agenției semi-oficiale Fars, Gardienii Revoluției din Iran au declarat că strâmtoarea se află „sub controlul total” al forțelor navale iraniene, avertizând navele să nu tranziteze zona. Totuși, afirmațiile conform cărora ar fi lovit 10 tancuri petroliere care au ignorat avertismentele nu au putut fi verificate independent.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE