Lumânări aprinse și un mesaj care a devenit simbol: „Neam ucis de nosocomiale”

Sâmbătă seara, în Piața Națiunilor din Iași, în fața Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, zeci de persoane s-au adunat în tăcere. Au aprins lumânări și le-au așezat astfel încât să formeze mesajul „Neam ucis de nosocomiale”. Pe bannere mari se putea citi: „Murim cu zile de la infecțiile intraspitalicești. Raportați zilnic adevărul”.

Protestul, organizat de comunitatea Declic, a fost dedicat celor șapte copii care și-au pierdut viața în spitalul „Sfânta Maria” din Iași, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

„Ne-am săturat să tot vedem morți peste tot în România, din neglijență și corupție”

„Ne-am adunat aici, în Piaţa Naţiunii din Iaşi, pentru a transmite un mesaj clar: am văzut prea multe morţi generate de infecţiile nosocomiale în România”, a declarat Tudor Brădăţean, reprezentant al comunității Declic.

Acesta a reamintit că proteste similare au avut loc în București, la șase ani de la tragedia de la Colectiv, apoi la Cluj, după moartea unor bebeluși.

„A trebuit să facem o acţiune similară şi la Cluj, iar acum suntem la Iaşi. Ne dorim să dăm la casat această ‘recuzită’ de protest, pentru că ne-am săturat să tot vedem morţi peste tot în România, din neglijenţă, din cauza corupţiei, din rea voinţă.”

„Statul român a creat un sistem care ascunde nosocomialele”

Tudor Brădăţean a criticat lipsa de transparență în raportarea infecțiilor intraspitalicești, spunând că România „a dezvoltat un sistem care le ascunde”.

„Mereu am cerut raportări în timp real, zilnic. Statul român și-a dezvoltat oarecum un sistem care ascunde nosocomialele. În alte țări, acestea se comunică public, pentru ca toată lumea să se poată proteja. La noi, diferite fenomene sabotează siguranța din spitale. Procuratura nu investighează, vedem achitări, iar noi murim cu zile mergând la spital”, a spus acesta.

ONG-urile cer raportarea zilnică a cazurilor de infecții

La acțiunea de sâmbătă au fost prezenți și reprezentanți ai altor organizații civice, care au cerut raportarea zilnică a cazurilor de infecții nosocomiale, nu doar periodic, așa cum prevede legislația intrată în vigoare la 1 octombrie.

Daniela Mitrofan, președinta asociației Reset, a spus că autoritățile „nu au învățat nimic” din tragediile repetate din spitalele românești.

„Vrem să tragem un semnal de alarmă autorităţilor care au răspuns cu foarte mare întârziere unei tragedii care s-a întâmplat la Iaşi. Vedem cum oamenii mor cu zile în spitalele din România. Autorităţile reacţionează cu întârziere, dau vina pe alții şi vor să se spele pe mâini şi de cazul ăsta. Suntem aici să le reamintim că nu uităm și că nu ne vom opri.”

Tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria”: șapte copii morți în urma infecțiilor

Cei șapte copii, cu vârste între câteva săptămâni și 15 ani, erau internați în secția de terapie intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași. Ei sufereau de afecțiuni grave, iar în septembrie au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

Raportările privind focarul de infecții au fost întârziate, iar Ministerul Sănătății a decis formarea unei celule de criză care include Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al ministrului și DSP Iași.

Ministrul Sănătății: „Nu lipsa echipamentelor, ci nerespectarea protocoalelor a ucis acești copii”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat pe 29 septembrie că tragedia nu s-a produs din lipsă de resurse, ci din nerespectarea regulilor de igienă și a procedurilor.

„Tragedia de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor şi reacţia întârziată a instituţiilor.”

Rogobete a anunțat că Raportul Corpului de Control va fi transmis Parchetului General, subliniind că avizul medical al unității a fost emis ilegal.

Controlul a scos la iveală deficiențe grave: materiale expirate și lipsă de igienă

În timpul verificărilor, inspectorii au descoperit materiale sanitare sterile expirate și materiale de unică folosință depozitate pe pervazurile geamurilor.

„În secţia ATI nu există circuite funcţionale. Rezervele nu au lavoare cu apă curentă pentru curăţarea şi dezinfectarea mâinilor. În Terapia intensivă se intră ca în gară. Nu există filtre pentru pacienţi sau locuri dedicate pentru echiparea personalului. Aceste deficienţe favorizează răspândirea germenilor patogeni”, a spus ministrul.

La Iași, lumânările aprinse în memoria copiilor au devenit simbolul unei dureri colective și al unei cereri simple, dar ferme: adevărul despre infecțiile din spitale trebuie spus zilnic.

