Necropola din Varna, Bulgaria, situată pe coasta Mării Negre, a fost descoperită în mod accidental în anul 1972, în timpul unor lucrări de construcție.

Ulterior, cercetările au dezvăluit peste 3.000 de artefacte din aur, care oferă o perspectivă unică asupra unei civilizații vechi de aproximativ 6.600 de ani.

După două decenii de explorări, arheologii au identificat aproximativ 300 de morminte, dintre care 62 conțin obiecte din aur.

O treime dintre aceste artefacte provin dintr-un singur loc, Mormântul 43, unde scheletul unui bărbat de peste 60 de ani a fost descoperit alături de o comoară impresionantă: coliere, brățări, cercei, pandantive cu mărgele, discuri de aur atașate de haine, un topor cu mâner acoperit în aur și chiar o teacă falică din aur.

Muzeul de Arheologie din Varna, care găzduiește această colecție, estimează că în necropolă au fost găsite peste 6 kilograme de aur.

„Necropola din Varna ilustrează stadiul incipient al apariției unei societăți segregate în clase, un prototip de structură socială și politică. Ca atribute care desemnau statutul social al proprietarilor lor, obiectele din aur erau mai degrabă sacre și simbolice decât indicatori ai bogăției.”, au declarat reprezentanții muzeului.

Descoperirile sugerează că oamenii îngropați cu cantități semnificative de aur, precum bărbatul din Mormântul 43, erau probabil lideri ai comunității.

Arheologii consideră că această regiune ar fi fost sediul uneia dintre cele mai vechi civilizații ale lumii.

În plus, meșteșugul prelucrării aurului, dezvoltat în Balcani în Epoca Bronzului (4500-3000 î.Hr.), ar fi fost posibil datorită inovațiilor în minerit, metalurgie și comerț pe distanțe lungi.

Un artefact similar, o mică mărgea de aur descoperită în 2016 la situl Tell Yunat, în sudul Bulgariei, ar putea fi chiar mai vechi cu un secol, dar datarea exactă încă lipsește.

Arheologii continuă să studieze motivele din spatele prelucrării aurului și rolul său în structurile sociale ale epocii.

